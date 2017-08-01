癌症已成为人类第一死因！想要不得癌，别碰3种致癌食物

核心提示：专家表示，想要防癌，首先要做的就是管住嘴，平时多吃健康食物，避开致癌食物。
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恶性肿瘤是由多种致癌因素长期作用的结果，其中主要包括生活环境、自身免疫力、基因和饮食，虽然不会因为吃某种食物而马上得癌，但科学的饮食习惯确实维持身体健康的必要条件。
有专家表示，想要防癌，首先要做的就是管住嘴，平时多吃健康食物，避开致癌食物。
这三种食物医生从来不吃
1.烧烤食品——烤肉油脂含多种致癌物
肉在明火上烤的时候，油脂会滴在木炭上产生四甲苯、苯并芘和多环芳烃等致癌化合物，食用后进入消化道，危害人体健康。
此外，烤肉上的油烟也会进入人体的呼吸道，这些致癌物在人体内堆积一定程度后，就会诱发各种癌症。
有资料表明，经常吃烧烤的女性患乳腺癌几率明显要比不吃烧烤的女性高出2倍左右。
其实烧烤之所以会致癌，一方面是明火，一方面烤焦了。所以吃烧烤要吃得健康，有两个要点：
一是最好选择电烤和炉烤，不要用明火烤；
二是最好带皮烤，但吃的时候不要吃肉皮，烤焦部位也一定不可以吃，因为含致癌物比较多。
2.膨化食品——多吃易致重金属超标
膨化食品是我们最常吃的零食，尤其是爆米花，它可是看电影的必备零食，一到电影院，到处都弥漫着爆米花的香味，这时总忍不住来上一罐，可是，你可知道你吃进去了多少有害物质。
膨化食品之所以有害健康，是因为它其中含有很多重金属，主要来源于两方面：
一是各种添加剂；二是加工过程中需要通过金属管道，而在高温环境下，这些金属管道上的重金属会汽化，之后被带入食品中。
另一方面，很多商家为了制造更好的口感，会在膨化食品表面加上氢化油脂，这种物质在长时间的高温环境下，会产生很多的反式脂肪酸，人如果摄入过多，也会造成很大的健康隐患。
当然，成年人偶尔吃是看不到什么影响的，但不建议长期吃！
尤其是儿童一定要少吃，因为其中的重金属会积蓄于骨骼和血液中，难以被代谢，一旦它堆积到一定的量时，就会对孩子的神经、造血、消化系统造成明显损害，还会使孩子的思维和认知能力下降。
3.油炸食品——让人生病头脑不灵光
用来炸食物的油，就是我们俗称的“千滚油”。经过反复高温，其中包括大量的反式脂肪酸，人体长期摄入，容易引起胆囊炎、糖尿病、肥胖、脂肪肝、高血压等疾病，严重的还会诱发癌症。
其中最具代表性的就是油条，油条在制作过程中还会增加膨松剂，如果吃了太多，会损害脑组织，容易引起老年痴呆症。
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