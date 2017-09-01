你离乳腺癌还有多远？有这4个特征，可能下一个就是你！

核心提示：随着人们的生活方式以及饮食结构的变化，大肠癌的发病率逐年增加。食物的消化吸收都需经过肠道进行，如果肠道出了问题，将直接影响各个器官的正常工作。

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近几年，女性的健康得到了更多人的关注。而女性疾病也越来越高发，其中乳腺癌便是妇科肿瘤中最常见的一种。

为了完美避开乳腺癌，专家建议女性首先就要充分了解乳腺癌，产尽可能地避开高危因素。

乳腺癌的病因主要有以下几点：

乳腺癌的发病主要和雌激素有关，但是到目前为止，具体的病因并不明确。如今医学上只是发现了一些与乳腺癌发病有关的因素。

可控制的因素：有些女性为了避孕，会长期口服避孕药，然而避孕药中含有一定量的雌激素，长期服用可能会导致乳腺癌。

还有一些不良的生活方式，比如长期食用高动物脂肪的食物、喜欢吃油炸的食物、长期熬夜等，都会使乳腺癌的发病率增高。





相对来说可控制的因素：如今很多女性为了事业会选择晚婚晚育，但是初次生育的时间过迟对身体健康是不利的，乳腺癌等女性疾病的发病率会增高。还有就是情绪因素，过度的忧郁会使得身体气机不畅，气血运行受阻而患上乳腺癌。

不可控的因素：有一些因素与女性的体质与先天遗传因素有关。比如，不能生育、性早熟致初潮年龄早、属于致密型乳腺、携带有易感的乳腺癌基因等。

乳腺良性疾病：比如患有乳腺增生，会使得患上乳腺癌的几率增大。

做好三点，避开乳腺癌不难





慎重使用雌激素或者含有雌激素的药物，比如避孕药。选择在适当的年龄结婚生育，一般是在三十岁之前生育第一胎。

养成良好的生活饮食习惯，不过度熬夜、不吸烟，适量喝酒，研究表明，过度饮酒会提高绝经妇女体内雌激素水平，增加患上乳腺癌的风险。保持良好的作息习惯，保证良好的睡眠质量。

平时清淡饮食，对于高脂肪、油腻的食物尽量少吃。同时要饮食多样化，不能挑食，注重营养搭配，可以多吃蔬菜水果。蔬菜中的维生素C、类胡萝卜素等具有一定的抗癌作用。

多运动，保持良好的身材。肥胖会使很多疾病的发病率增加，乳腺癌也不例外。据研究表明，脂肪组织的堆积会使女性体内雌激素水平增高，增加患上乳腺癌的危险。脂肪同时还会提高胰岛素水平，而胰岛素会刺激肿瘤的生长。