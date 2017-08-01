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做好一件事，能让癌症滚远点！医生：癌症筛查别犯6个错

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2017-08-2939健康网
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核心提示：随着癌症发生率逐步攀升，防癌筛查也渐渐深入人心。但防癌检查该怎么做，很多人并不知道。专家表示，防癌筛查要避开六大误区，才能让检查的效果达到最大。

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随着癌症发生率逐步攀升，防癌筛查也渐渐深入人心。但防癌检查该怎么做，很多人并不知道。专家表示，防癌筛查要避开六大误区，才能让检查的效果达到最大。

误区一：健康体检就是癌症筛查

普通体检查的是身体的基本情况，所以并不完全涵盖肿瘤筛查，因此两者不能相提并论。

防癌体检除了能发现身体的内部肿瘤之外，还可以分析受检者的患癌因素，给患者提供更精准的预防和治疗方法。

误区二：胸部X光拍片就能查出肺癌

拍胸片后没有发现问题，那是不是就代表肺完全没问题？答案是否定的！

胸片只是肺部肿瘤的初筛，单用它来诊断肺癌是不准确的。

胸片检查如果是阳性，医生会建议患者再做胸部CT，进一步确诊。


误区三：妇科检查正常＝无妇科肿瘤

普通的妇检只是看你是否有生殖系统疾病，但这并不能说明你没有妇科肿瘤。

因为很多的妇科肿瘤在早期是没有症状的，比如卵巢癌，它的发病率很高，但在早期几乎没有明显症状，因此，单纯依靠妇检很难查出肿瘤，这就需要我们做专业的癌症筛查。

误区四：没有症状就不需检查胃肠镜

我们都知道，胃镜可以早期发现胃癌，但普通体检并不包含胃镜，不仅因为它价格贵，而且胃镜会让人感觉到不适，所以很多人看到这个检查就会打退堂鼓。当然，更多人不愿意做胃镜，是因为他们认为自己身体没毛病。

其实，胃癌在早期并没有明显症状，如果等到有便血、腹痛等症状时再去检查，可能已经错过了最佳治疗时间。


误区五：肿瘤标志物正常＝无瘤

测肿瘤标志物，是做癌症筛查中必不可少的一项。可很多受检者一看到标志物正常，就认为自己体内没有肿瘤。

殊不知，肿瘤标志物只是肿瘤的辅助诊断指标，单靠它来判断肿瘤是不科学的。

不可否认，一些特异性较强的肿瘤标志物升高，确实能一定程度上反映癌症，但一些特异性不强的癌症，肿瘤标志物的检查结果即使正常，但也有可能已经患癌。

误区六：PET-CT能查出所有癌

很多人为了及早发现癌症，会下血本去做PET-CT，认为它能一次性查出所有癌症。小编不得不说，这个想法太天真了！

PET-CT的检查原理是：利用癌细胞对葡萄糖的需求量来判断是否有肿瘤。检查时，医生会给受检者注射有放射性的氟代脱氧葡萄糖（FDG），通过设备摄影，可看出FDG的聚集现象，哪里聚集的多，哪里就有癌细胞。

确实，PET-CT很精准，它可以发现1厘米大小的癌肿，但它有一个致命缺陷——无法发现不能聚集FDG的癌细胞，或聚集了FDG的正常细胞与癌细胞重叠，这样就会得出错误结果。

中山大学肿瘤防治中心主任曾益新指出，单纯地依靠PET-CT来诊断癌症是不合理的，建议采取多管齐下的方法，进行综合性诊断，这样才能使错误结果降到最低。

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