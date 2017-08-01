凭着16个字，他带癌生存11年！其实人人都可以做到

很多人常说，为什么老百姓得癌的这么多，却没怎么听说医生得癌！其实，医生在高压环境下更容易得癌，之所以他们得癌几率比常人低，一方面是他们懂得避开致癌食物，另一方面是他们能及时发现癌症症状。对于我国发生率排第二的肝癌，我们该如何预防呢？

今天，39小编请到了??广州复大肿瘤医院院长徐克成来为大家讲解关于肝癌的几件事。?

11年，他终究战胜了肝癌

1970年，徐克成的母亲因肝癌去世，作为一个肿瘤医生，他却眼睁睁地看着悲剧发生，这件事使他更坚定了治愈肿瘤的心。可没想到的是，2006年，66岁的他也被检测出肝癌。发现以后，他很快就接受了肿瘤，他知道自己的身体情况，知道这种癌症有多大的生存率，但他绝不放弃。

他说“我必须要活下来，因为还有太多事没有完成。”

他认为癌症是一种慢性病，想要与癌共存，就要采取人性化的治疗方法，既不让病人受苦，又能抑制癌细胞发展。

好在，11年过去了他的肝癌并没有复发，可以说他战胜了肝癌。

在别人问到他抗癌秘诀时，他只简单说了16个字??：??开开心心、坚持工作、适当运动、平衡饮食。??

??徐教授认为，想要与癌共存，首先就要改变旧观念。癌细胞并不是外来者，它只是内部的好细胞发生??了“叛变”，所以对待它们，只需从两方面着手：一是消灭，二是改造，同时还要增强自身免疫力，这样就能实现与癌共存。





一、癌症是吃出来的



癌症到底为什么会产生，尽管研究人员做过很多相关研究，但至今为止还没有明确的结论。但是不可否认，癌症的病因肯定跟生活方式有着密切关系，不良生活方式就包括饮食不当、不良情绪和烟酒等。

“有人说癌症是吃出来的，我觉得一点都没错。吃得太咸，易患食管癌、胃癌；吃得太过油腻，容易得胰腺癌、乳腺癌和结肠癌。”

所以想要远离癌症，也可以通过吃来预防。比如常吃低脂高纤维的食物可有效预防结肠癌，抗氧化食的食物可防止细胞异常增殖，增强人体修复DNA的能力。





二、癌症的发生70%与不良生活方式有关??

徐克成表示，你之所以会得癌症，原因是多方面共同作用的结果，比如大气污染、吸烟等，这些都是肿瘤的诱因。

“70%的人得癌都与不良生活方式有关。”比如，吃太多、过胖、精神压力过大、运动太少等。

他解释说，癌细胞在每个人体内都有存在，癌症的细胞DNA会在人体内不断复制，有的可致癌，有的却不会，但这个过程很长，少则几年，多则几十年。

那么，如何才能预防癌症呢？徐克成表示，平时要??注意饮食结构的合理，加强锻炼，提高体质，发现问题要及时到医院就诊。??





三、肝癌早期治愈率达80%

有研究表明，肝癌早期患者只要采取合理的治疗方法，有80%的机会可以治愈。但到了中晚期，就只能减轻病痛，延长寿命，治愈机会很小。

一般在肝癌早期，都是通过手术或微创介入治疗，效果较为明显；但到了晚期，因为患者身体状况已受到肿瘤影响，耐受不了手术，再加上晚期癌细胞已经严重扩散，即使手术治疗也不能全部切除，所以一般采取中西药结合治疗来减轻患者病痛，以提高患者生活质量，延长患者寿命。

专家表示，治疗肝癌的最重要法则还是早发现，早治疗，早预防。