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凭着16个字，他带癌生存11年！其实人人都可以做到

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2017-08-2239健康网
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核心提示：很多人常说，为什么老百姓得癌的这么多，却没怎么听说医生得癌！其实，医生在高压环境下更容易得癌，之所以他们得癌几率比常人低，一方面是他们懂得避开致癌食物，另一方面是他们能及时发现癌症症状。对于我国发生率排第二的肝癌，我们该如何预防呢？

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很多人常说，为什么老百姓得癌的这么多，却没怎么听说医生得癌！其实，医生在高压环境下更容易得癌，之所以他们得癌几率比常人低，一方面是他们懂得避开致癌食物，另一方面是他们能及时发现癌症症状。对于我国发生率排第二的肝癌，我们该如何预防呢？

今天，39小编请到了广州复大肿瘤医院院长徐克成来为大家讲解关于肝癌的几件事。

11年，他终究战胜了肝癌

1970年，徐克成的母亲因肝癌去世，作为一个肿瘤医生，他却眼睁睁地看着悲剧发生，这件事使他更坚定了治愈肿瘤的心。可没想到的是，2006年，66岁的他也被检测出肝癌。发现以后，他很快就接受了肿瘤，他知道自己的身体情况，知道这种癌症有多大的生存率，但他绝不放弃。

他说“我必须要活下来，因为还有太多事没有完成。”

他认为癌症是一种慢性病，想要与癌共存，就要采取人性化的治疗方法，既不让病人受苦，又能抑制癌细胞发展。

好在，11年过去了他的肝癌并没有复发，可以说他战胜了肝癌。

在别人问到他抗癌秘诀时，他只简单说了16个字开开心心、坚持工作、适当运动、平衡饮食。

徐教授认为，想要与癌共存，首先就要改变旧观念。癌细胞并不是外来者，它只是内部的好细胞发生了“叛变”，所以对待它们，只需从两方面着手：一是消灭，二是改造，同时还要增强自身免疫力，这样就能实现与癌共存。


一、癌症是吃出来的

癌症到底为什么会产生，尽管研究人员做过很多相关研究，但至今为止还没有明确的结论。但是不可否认，癌症的病因肯定跟生活方式有着密切关系，不良生活方式就包括饮食不当、不良情绪和烟酒等。

“有人说癌症是吃出来的，我觉得一点都没错。吃得太咸，易患食管癌、胃癌；吃得太过油腻，容易得胰腺癌、乳腺癌和结肠癌。”

所以想要远离癌症，也可以通过吃来预防。比如常吃低脂高纤维的食物可有效预防结肠癌，抗氧化食的食物可防止细胞异常增殖，增强人体修复DNA的能力。


二、癌症的发生70%与不良生活方式有关

徐克成表示，你之所以会得癌症，原因是多方面共同作用的结果，比如大气污染、吸烟等，这些都是肿瘤的诱因。

“70%的人得癌都与不良生活方式有关。”比如，吃太多、过胖、精神压力过大、运动太少等。

他解释说，癌细胞在每个人体内都有存在，癌症细胞DNA会在人体内不断复制，有的可致癌，有的却不会，但这个过程很长，少则几年，多则几十年。

那么，如何才能预防癌症呢？徐克成表示，平时要注意饮食结构的合理，加强锻炼，提高体质，发现问题要及时到医院就诊。


三、肝癌早期治愈率达80%

有研究表明，肝癌早期患者只要采取合理的治疗方法，有80%的机会可以治愈。但到了中晚期，就只能减轻病痛，延长寿命，治愈机会很小。

一般在肝癌早期，都是通过手术或微创介入治疗，效果较为明显；但到了晚期，因为患者身体状况已受到肿瘤影响，耐受不了手术，再加上晚期癌细胞已经严重扩散，即使手术治疗也不能全部切除，所以一般采取中西药结合治疗来减轻患者病痛，以提高患者生活质量，延长患者寿命。

专家表示，治疗肝癌的最重要法则还是早发现，早治疗，早预防。

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