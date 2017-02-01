患癌后第1个症状到底是啥？

核心提示：根据美国“癌症网站”和《临床胃肠病学和肝病学杂志》等相关资料，总结出最容易被忽视的癌症症状。

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及早发现癌症症状是提高癌症患者生存几率的关键。美国“十佳家庭疗法”网站近日载文，根据美国“癌症网站”和《临床胃肠病学和肝病学杂志》等相关资料，总结出最容易被忽视的癌症症状。

1.不明原因消瘦。

短时间内体重急剧下降往往是癌症第一信号。骤然消瘦在乳腺癌和肺癌患者中最常见，其他还包括肝癌和肠癌等。如果不运动不减肥，体重却莫名下降10%，应及时就医。

2.频繁发烧或感染。

体内感染会导致发烧，不明原因的持续发烧则可能是淋巴癌等癌性病症的征兆。白血病还可能导致反复感染、疲劳、疼痛及其他流感样症状。

3.体虚乏力。

多种癌症都可能导致这种症状。如果睡眠休息充足，仍感觉虚弱和疲劳，就应看医生。

4.喘息或气短。

剧烈、明显的气短、胸痛或咳血有可能是肺癌症状。

5.慢性咳嗽和胸痛。

类似咳嗽或支气管炎的症状可能是白血病和肺癌的症状。胸口疼痛可能还会延伸到肩部、臂部。咳嗽和声音嘶哑超过6周，应当心喉癌、甲状腺癌、食管癌或肺癌。

6.腹胀腹痛。

莫名腹胀应当心卵巢癌。盆腔剧烈胀痛也可能是纤维瘤、卵巢囊肿及其他生殖系统疾病的共同症状。另外，饭后莫名胃痛或腹胀有可能是胃癌征兆。

7.慢性胃灼热。

长期胃灼热(烧心)应排查是否是胃酸过多所致，再排查食管癌及肝癌的可能性。

8.肠道问题。

肠癌患者大便次数多，且有解不干净的感觉。胰腺癌的早期症状是大便多而发白、奇臭。

9.吞咽困难。

多与食管癌和喉癌有关，吞咽困难有时也是肺癌的早期症状之一。

10.黄疸。

皮肤或眼白突然发黄，主要考虑是肝脏或胆囊疾病，但也可能是胰腺癌、胆管癌和肝癌的症状。

11.异常肿块。

乳房、睾丸、腹股沟、颈部、腹部、腋下或其他部位出现异常包块，应及时就医排查癌症危险。

12.皮肤新斑点或黑痣变化。

皮肤出现新的斑点、黑痣发生变化、皮肤疮口久治不愈，结痂但容易出血，应当心皮肤癌。

13.指甲变化。

指甲下出现褐色或黑色条纹或斑点，应当心皮肤癌。指端突然变大，指甲弯曲，则可能是肺癌症状。指甲明显变白有时是肝癌征兆。

14.盆腔或下腹疼痛。

有此类疼痛且伴盆腔沉重感，可能是卵巢癌症状。不孕女性，有卵巢癌、乳腺癌或结肠癌家族病史的女性，确诊患有乳腺癌、结肠癌、直肠癌或子宫癌的女性罹患卵巢癌危险更大。

15.长期原因不明的疼痛。

出现莫名疼痛持续4周以上，应当心骨癌或睾丸癌。

16.异常出血。

尿中带血既可能是尿路感染，也可能是膀胱癌或肾癌症状。便血既可能是痔疮，也可能是肠癌症状。女性月经周期之间的阴道异常出血可能是子宫内膜癌症状。吐血咳血应当心胃癌、食道癌或肺癌。过度淤血或出血不止可能是白血病症状。