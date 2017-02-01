39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 癌症 > 癌症预防 > 早期发现 > 正文
综合
问医生

患癌后第1个症状到底是啥？

癌症文章排行榜
2017-02-01凤凰网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：根据美国“癌症网站”和《临床胃肠病学和肝病学杂志》等相关资料，总结出最容易被忽视的癌症症状。

温馨提示：

一双筷子、洗个澡都会引发癌症？但只要做好8件事就能一辈子远离肿瘤。关注微信公众号 39健康网 ，发送 抗癌 学习癌症预防绝招。

　　及早发现癌症症状是提高癌症患者生存几率的关键。美国“十佳家庭疗法”网站近日载文，根据美国“癌症网站”和《临床胃肠病学和肝病学杂志》等相关资料，总结出最容易被忽视的癌症症状。

　　1.不明原因消瘦

　　短时间内体重急剧下降往往是癌症第一信号。骤然消瘦在乳腺癌和肺癌患者中最常见，其他还包括肝癌和肠癌等。如果不运动不减肥，体重却莫名下降10%，应及时就医。

　　2.频繁发烧或感染。

　　体内感染会导致发烧，不明原因的持续发烧则可能是淋巴癌等癌性病症的征兆。白血病还可能导致反复感染、疲劳、疼痛及其他流感样症状。

　　3.体虚乏力。

　　多种癌症都可能导致这种症状。如果睡眠休息充足，仍感觉虚弱和疲劳，就应看医生。

　　4.喘息或气短。

　　剧烈、明显的气短、胸痛或咳血有可能是肺癌症状。

　　5.慢性咳嗽和胸痛。

　　类似咳嗽或支气管炎的症状可能是白血病和肺癌的症状。胸口疼痛可能还会延伸到肩部、臂部。咳嗽和声音嘶哑超过6周，应当心喉癌、甲状腺癌、食管癌或肺癌。

　　6.腹胀腹痛。

　　莫名腹胀应当心卵巢癌。盆腔剧烈胀痛也可能是纤维瘤、卵巢囊肿及其他生殖系统疾病的共同症状。另外，饭后莫名胃痛或腹胀有可能是胃癌征兆。

　　7.慢性胃灼热。

　　长期胃灼热(烧心)应排查是否是胃酸过多所致，再排查食管癌及肝癌的可能性。

　　8.肠道问题。

　　肠癌患者大便次数多，且有解不干净的感觉。胰腺癌的早期症状是大便多而发白、奇臭。

　　9.吞咽困难。

　　多与食管癌和喉癌有关，吞咽困难有时也是肺癌的早期症状之一。

　　10.黄疸。

　　皮肤或眼白突然发黄，主要考虑是肝脏或胆囊疾病，但也可能是胰腺癌、胆管癌和肝癌的症状。

　　11.异常肿块。

　　乳房、睾丸、腹股沟、颈部、腹部、腋下或其他部位出现异常包块，应及时就医排查癌症危险。

　　12.皮肤新斑点或黑痣变化。

　　皮肤出现新的斑点、黑痣发生变化、皮肤疮口久治不愈，结痂但容易出血，应当心皮肤癌。

　　13.指甲变化。

　　指甲下出现褐色或黑色条纹或斑点，应当心皮肤癌。指端突然变大，指甲弯曲，则可能是肺癌症状。指甲明显变白有时是肝癌征兆。

　　14.盆腔或下腹疼痛。

　　有此类疼痛且伴盆腔沉重感，可能是卵巢癌症状。不孕女性，有卵巢癌、乳腺癌或结肠癌家族病史的女性，确诊患有乳腺癌、结肠癌、直肠癌或子宫癌的女性罹患卵巢癌危险更大。

　　15.长期原因不明的疼痛。

　　出现莫名疼痛持续4周以上，应当心骨癌或睾丸癌。

　　16.异常出血。

　　尿中带血既可能是尿路感染，也可能是膀胱癌或肾癌症状。便血既可能是痔疮，也可能是肠癌症状。女性月经周期之间的阴道异常出血可能是子宫内膜癌症状。吐血咳血应当心胃癌、食道癌或肺癌。过度淤血或出血不止可能是白血病症状。

以上内容仅授权39健康网独家使用，未经版权方授权请勿转载。
肿瘤的真相与误区 肿瘤的真相与误区”微信号开通！

别再为真真假假的癌症信息所困扰，用手机扫一扫或通过公众平台搜索“肿瘤的真相与误区”并关注，每天一条专业实用的防癌抗癌资讯，还有专家答疑哦！

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

癌症 癌症症状 癌症预防 癌症常识

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

皮肤过敏皮肤过敏
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 这个春节 心血管病人饮食要小“心” 这个春节 心血管病人饮食要小“心”

2017年春节就要来临了！逢年过节，人们总会大鱼大肉一番，…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 晨起喝淡盐水有助改善便秘 晨起喝淡盐水有助改善便秘

武警广东省总队医院营养科主任曾晶介绍，多数市民都听说过…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 育儿 肿瘤 疾病 其他 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国领先的健康门户网站　Copyright © 2000-2016　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈