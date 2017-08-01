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喝酒40年，终患上食道癌！医生：三个饮食习惯易引癌

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2017-08-1339健康网
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核心提示：林伯没什么嗜好，就特别喜欢喝酒，一喝就是40年。最近林伯发现喉咙有点不舒服，去到医院检查，竟被确诊中期食道癌！专家表示，经常饮酒会加速食道癌的发生。

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林伯没什么嗜好，就特别喜欢喝酒，一喝就是40年。最近林伯发现喉咙有点不舒服，去到医院检查，竟被确诊中期食道癌！专家表示，经常饮酒会加速食道癌的发生。

喝酒40年，确诊食道癌

据林伯描述，他平时没其他的嗜好，就喜欢喝点小酒。一开始只是为了解乏，之后越喝越多，到现在为止已经连续喝了40年了。林伯说，他每天中午喝两三两，晚上喝四五两，加起来总共一天要喝上七八两。

就在一个月前，林伯突然发现自己吞咽出现困难，“老感觉喉咙有东西，可仔细看，用手抠都没有效果”。不得已之下，去到医院求诊。

经过各种检查，医生告知林伯是食道癌，已经到了中晚期。

林伯不太相信，觉得自己平时没有什么不良嗜好，怎么会得食道癌。可当医生了解了他的日常习惯之后，严肃地告诉他：“你平时爱喝酒，酒精刺激会灼烧食管黏膜，长期如此，被伤害的黏膜无法恢复，时间一久就癌变了。”

听到医生的解释后，林伯后悔不已。伤心之余，也暗暗下了戒酒的决心。

腌菜，也是食道癌诱因

据贵州省肿瘤医院胸部肿瘤科副主任欧阳伟炜介绍，食道癌的发生与饮食、地址、基因和环境都有关系。


当然，饮食是最重要的诱因。除了喝酒之外，长期食用含有亚硝酸的食物也易诱发食道癌。

比如曾经就有接待过一位患者，因长期吃腌菜，结果患上食道癌。

欧阳伟炜提醒，腌菜制作过程中会产生亚硝酸盐，它是一种很强的致癌物，长期食用易引发癌变。

烫食进嘴，别超45度

中国人吃饭时常喜欢“趁热吃”，认为这样能更好地品尝到食物原始口感，殊不知，经常吃烫食，很容易烫伤食管。


食管黏膜被烫伤后，需要一定时间恢复，如果再次刺激，就会发展为食管炎，食管炎久不治愈，就会引起癌变。

那烫不烫怎么判断呢？

专家表示，人体一般能耐受的温度就是43-45度，如果超过这个温度，就会对口腔和食道造成损伤。

当然，也不是说一次烫食就会引发食道癌，只有食管黏膜反复损伤，才会引发癌变。

所以提醒大家，吃东西时最好先冷一冷，别太心急。

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