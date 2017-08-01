中国每年59万人死于肺癌！下一个会不会是你？

核心提示：近年来，肺癌的发病率逐渐上升，发生率和死亡率名列我国恶性肿瘤之首，这不免让人害怕，到底如何才能预防肺癌，除了吸烟，还有哪些因素会刺激肺部癌变？

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得了肺炎、肺结核，会转化成肺癌吗？虽然这两种也是肺部疾病，但照目前的研究来看，两者与肺癌没有必然联系，它并不像肝炎和肝癌那样可以转化，所以大家不必太过担心。

但是，毕竟这些疾病对肺部功能会有影响，所以这类患者患肺癌的几率会比常人高，比如慢性肺炎，炎症反复发作，肺部细胞粘膜逐渐损伤，久而久之就会引起细胞突变。

近年来，肺癌的发病率逐渐上升，发生率和死亡率名列我国恶性肿瘤之首，这不免让人害怕，到底如何才能预防肺癌，除了吸烟，还有哪些因素会刺激肺部癌变？

肺癌的五大病因

（一）吸烟

大量资料说明，肺癌与吸烟关系密切。有吸烟习惯的人肺癌发病率比不吸烟的人高出10倍左右，吸烟量越大这个几率越高。

临床数据证明，被确诊的肺癌患者中，8成是每天抽20支以上烟的人，且抽了30年以上。

戒烟不仅能使自己免受肺疾的危害，还能减少环境污染，使身边人减少吸入二手烟的机会。

（二）大气污染

肺癌的发病率城市比农村高，工业区比居民区高，这主要跟工业、交通、石油、煤和燃气所产生的苯并芘等致癌物污染大气有关。

研究数据表明，空气中苯并芘的浓度越高，肺癌的发病率也高。





（三）职业因素



长期接触镭、铀等放射物质、致癌性化合物、砷、铬、锡、镍、煤焦油、石油芥子气、石棉、沥青、铜等物质，均可诱发肺癌。

所以经常接触这类物质的人要定期做肺癌筛查，平时还要做好防护措施，尽可能地减少与它们的接触。

（四）肺部慢性疾病

矽肺和尘肺可与肺癌共同发生。而患有这些疾病的患者肺癌发生率也明显高于正常人。

此外，支气管慢性炎症或肺纤维疤痕病变，在愈合时可能会引起民鳞状上皮增生或化生，在这些情况的基础上，都可发展为癌肿。

（五）人体内在因素

包括免疫机能低下、代谢差、家族遗传和内分泌失调等都会加速癌肿的发生。

肺癌的四大高危人群

从以上五个致病因素，可以总结出肺癌的高危人群如下：





长期吸烟者，吸烟时间越长患癌几率越大；

年龄大于55岁，有肺癌家族史者；

经常接触放射线或在致癌环境中工作的人；

有尘肺、肺炎等肺部疾病的患者。

如果你是以上四种人之一，最好每年做一次肺癌筛查。而普通人群，建议35岁就需要做肺癌筛查，如果检查没有问题，可以隔两年再做一次。

目前，国际上通用的肺癌早期筛查方法就是低剂量螺旋CT，相比普通的CT，这种方法释放出来的放射物更小，而且准确性极高，即使是2mm的微小结节也能发现。

只要肺癌能在早期发现，通过手术治疗，大多可以取得良好的效果。