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发黄的大米可致癌，3招教你如何识别

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2017-08-1239健康网黄丽蓉
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核心提示：大米作为人们每天不可或缺的一种主食，它不仅可以为人体提供大量的热量，还可以提供营养元素，所以有“五谷之首”这个美誉。

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大米作为人们每天不可或缺的一种主食，它不仅可以为人体提供大量的热量，还可以提供营养元素，所以有“五谷之首”这个美誉。正常的情况下，大米呈白色，有着清香的气味，煮熟之后就会显得晶莹剔透，有一股诱人的香气散发出来。然而，有一种大米经常吃的话，很有可能会诱发癌症。

吃了发黄的大米或诱发癌症

大米为什么会发黄呢？

1.大米本身就含有很高的水分，在储存的时候，极易受到桔青霉、黄绿青霉、岛青霉等霉菌的污染，然后，如果有适合的条件的话，霉菌就会大量地繁殖，而且产生毒性代谢产物，导致大米变黄，因此这种大米也叫做黄变米。

黄变米中含有多种毒素，可能会导致肝脏病变，另外，还有可能会对肾脏和神经造成损伤，起到强烈的致癌作用。

2.在收割完稻谷后，由于受到阴雨天气的影响，没能及时将稻谷晒干，将湿的稻谷堆在一起储存的话，也会导致稻米发黄。所以，用这种稻米碾出来大米也是黄色的，因此被叫做黄粒米。

通常来讲，黄粒米没有毒，但与白米相比，它的营养价值和品质都比较差，而且当条件合适的时候也极易受到霉菌的污染。


如何识别黄大米？

1.颜色：米粒看起来暗淡没有光泽，表面为黄色，或者是有白道沟腹，容易断。

2.气味：有发霉的气味，硬度低。

3.品尝：煮熟后黏度小，吃的时候感觉口味寡淡、有霉味、口感粗糙。


如何保存大米？

1.购买大米最好做到少量多次，存放在干燥通风的地方。

一般情况下，在北方，大米可以存放三到六个月，而南方的存放时间最好在三个月以内。如果是用米缸来存放大米的话，要在确保米缸干燥之后，再将大米装进去，盖好盖子。大米量少的时候，可以用塑料瓶装，存放在干燥通风的地方，远离高温、光照。

2.怎样才能避免大米生虫、发霉呢？

首先，收集家里的塑料瓶，用水冲洗干净后，晾干。

在确保了大米是干燥的情况下，将大米装入瓶子中，然后赶紧拧紧盖子。

另外，花椒具有很好的驱虫效果，可以让大米得到更好的保存。倘若你对花椒的味道并不反感的话，也可以选择将一些花椒粒包在纱布里，然后塞进装有大米的塑料瓶中，最后拧紧瓶盖。

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