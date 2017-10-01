肺癌患病年龄再次刷新，年仅2岁！医生痛心：零食害人不浅

核心提示：在以前，癌症是一种“老年病”，可如今，癌症逐渐年轻化，十几二十岁得癌的不在少数。不只如此，近几年来，癌症还把“魔爪”伸向了孩子。近日，一个2岁的孩子，就被诊断出肺癌。

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在以前，癌症是一种“老年病”，可如今，癌症逐渐年轻化，十几二十岁得癌的不在少数。不只如此，近几年来，癌症还把“魔爪”伸向了孩子。近日，一个2岁的孩子，就被诊断出肺癌。

2岁孩子得肺癌 刷新了肺癌最小患病年龄

他叫冬冬（化名），一个两岁的孩子。

两岁正是一个孩子刚会说话、会跑的年龄，可他却遭遇了致命打击，确诊患上了肺癌——发病率、死亡率第一的癌症。

冬冬爸爸说，一家人都不吸烟，所以可以排除这方面的原因。据他猜想，可能跟冬冬爱吃零食、装修污染有关。

妻子刚怀孕那会，为了省租金，房子刚装修好就搬了进去。

刚住进去时，房间里的味道特别重，那时就意识到可能会对孩子有影响。

另一方面，因为家里就这一个孩子，两夫妻很看重，什么好吃的食物都给孩子买。冬冬从15个月以后，就每天抱着各种小零食吃，一天好几样，油炸、膨化的都有。

而这些，都是公认的“垃圾食品”。





癌症是儿童死亡第二原因



目前看来，癌症已经慢慢把“魔爪”伸向了孩子。从上世纪60年代至今，儿童癌症的发病率增加了25%。

国际儿童肿瘤学会的调查数据显示，平均每3分钟就有1名儿童因癌而死。现如今，它已成为儿童死亡的第二大原因，仅次于意外创伤。



白血病是儿童癌症中最常见的一种，占到所有患儿的25%以上。

5岁孩子得肝癌，零食也吃第一祸首

肿瘤科主任段萍就提到自己曾接诊过一名5岁的肝癌患者，家里无家族史，只因孩子爱吃火腿肠、方便面、甜饮料，住院治疗一段时间后，还是没能挽回性命。

段萍推测，孩子之所以患肝癌，可能与不健康的饮食习惯有关。





“但癌症的发病跟多种因素有关，不能完全断定零食一定会致癌。”段萍称。

但过多食用零食，确实对健康很不利！尤其是孩童时期，长期吃零食会影响正常的营养吸收。

所以他建议，家长应给孩子养成良好的饮食习惯，注重饮食均衡，控制脂肪和糖分的摄入量。

12岁孩子查出肝衰竭，原因是爱吃烧烤

无独有偶，肝病主任许敏告诉小编，她曾接诊过一个12岁的肝衰竭女孩，也没有家族史，但了解了她的饮食习惯后，许敏找到了原因——女孩特别爱吃烧烤。

许敏表示，加工食品为了让它不变质，其中会添加很多的添加剂，而这些化学物质都需要依靠肝脏来分解，如果长期大量食用，肝脏负担会增加，进而引发肝脏病变。