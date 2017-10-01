肥胖让癌症的发病年龄提前20岁！防癌，3个部位要先瘦下来

核心提示：有研究称，肥胖会使多种癌症的发病年龄提早20年。尤其是胖在以下三个部位的人，患癌几率相当高。
温馨提示：
一双筷子、洗个澡都会引发癌症？但只要做好8件事就能一辈子远离肿瘤。关注微信公众号 39健康网 ，发送 抗癌 学习癌症预防绝招。
英国一项研究发现，超重和肥胖会大大增加患癌几率，包含在内的 有白血病、肾癌、胆囊癌、子宫癌、结肠癌和肝癌等。
据估计，全球有21亿人处于超重和肥胖状态，那是不是说所有的肥胖以后都有可能得癌呢？
当然不是！肥胖和超重只会增加得癌几率，癌症的产生并不由单一因素决定，还要看个人的身体素质和其他的致癌因素。另外，肥胖的部位和程度也会影响患癌几率。
有研究称，肥胖会使多种癌症的发病年龄提早20年。尤其是胖在以下三个部位的人，患癌几率相当高。
肝脏胖——肝癌
便利的生活让人们越来越懒，也越来越胖，男人长出了啤酒肚，女人出现了“游泳圈”。
据调查，8成以上有啤酒肚的男人都有脂肪肝。
顾名思义，脂肪肝就是肝脏堆满了脂肪。
肝病中心陈金军表示，肝癌的形成多是由“肝炎-肝硬化-肝癌”发展而来，而脂肪肝也可以成为三步曲的一部分，和乙肝不同的是，脂肪肝的三部曲发展速度比较慢。如果不及时治疗，持续喝酒、发胖，不仅肝硬化会早早来到，肝癌也离你不远了。
血管胖——胰腺癌
经常吃高脂肪食物，你得高血脂的几率更大，人也会变得很胖。
高血脂患者的血管里堆积有很多脂类物质，当血管中的脂类物质逐渐变多，血管堵塞后变硬，就成了动脉硬化。
不仅如此，高血脂长期不治疗，还会引起机体代谢紊乱，胰岛素代谢受到影响，胰腺功能出现问题，就会出现糖尿病。
有调查表明，糖尿病和胰腺癌关系密切。跟普通人相比，糖尿病患者患上胰腺癌的几率高出7倍，妊娠期糖尿病同样也会。
肠子胖——肠癌
近年来，肠癌的发病年龄越来越年轻，而这些患者都有一些共同特点：久坐少动、爱吃高脂食物、肥胖。
尤其是经常坐办公室的男性，平时运动很少，又爱吃高脂、高胆固醇食物，使肠胃负担越来越重，肠道代谢能力变差，致癌物滞留引起癌变。
肠癌的发生主要跟饮食有关，而高脂饮食、肥胖都属于肠癌的高危因素。
研究显示，超重男性患肠癌风险比普通人高出两倍，如果同时还有大肠癌家族史、肠息肉等高危因素，就一定要改变自己的饮食习惯，给肠道减肥，才能远离肠癌。
身体总有点病痛，又不想跑医院？体检报告出了，数据看不懂？把问题发给我们的万名医生吧！微信扫一扫或搜索公众号“39健康网”并关注，随时随地专家答疑！
肠癌的早期症状有什么表现？了解肠癌早期4个特点，及时发现…… [详细]针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪
在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]宝宝哭不停？查查5原因
宝宝哭的原因有哪些？有些刚出生几个月的宝宝莫名地哭泣，…… [详细]脂肪肝如何治疗
轻度脂肪肝一般多坚持一定量运动，少食动物内脏等过油食物…… [详细]热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答