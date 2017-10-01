肥胖让癌症的发病年龄提前20岁！防癌，3个部位要先瘦下来

核心提示：有研究称，肥胖会使多种癌症的发病年龄提早20年。尤其是胖在以下三个部位的人，患癌几率相当高。

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??英国一项研究发现，超重和肥胖会大大增加患癌几率，包含在内的??有白血病、肾癌、胆囊癌、子宫癌、结肠癌和肝癌等。

据估计，全球有21亿人处于超重和肥胖状态，那是不是说所有的肥胖以后都有可能得癌呢？

当然不是！肥胖和超重只会增加得癌几率，癌症的产生并不由单一因素决定，还要看个人的身体素质和其他的致癌因素。另外，肥胖的部位和程度也会影响患癌几率。

有研究称，肥胖会使多种癌症的发病年龄提早20年。尤其是胖在以下三个部位的人，患癌几率相当高。

肝脏胖——肝癌

便利的生活让人们越来越懒，也越来越胖，男人长出了啤酒肚，女人出现了“游泳圈”。

据调查，8成以上有啤酒肚的男人都有脂肪肝。

顾名思义，脂肪肝就是肝脏堆满了脂肪。





肝病中心陈金军表示，肝癌的形成多是由“肝炎-肝硬化-肝癌”发展而来，而脂肪肝也可以成为三步曲的一部分，和乙肝不同的是，脂肪肝的三部曲发展速度比较慢。如果不及时治疗，持续喝酒、发胖，不仅肝硬化会早早来到，肝癌也离你不远了。

血管胖——胰腺癌

经常吃高脂肪食物，你得高血脂的几率更大，人也会变得很胖。

高血脂患者的血管里堆积有很多脂类物质，当血管中的脂类物质逐渐变多，血管堵塞后变硬，就成了动脉硬化。

不仅如此，高血脂长期不治疗，还会引起机体代谢紊乱，胰岛素代谢受到影响，胰腺功能出现问题，就会出现糖尿病。





有调查表明，糖尿病和胰腺癌关系密切。跟普通人相比，糖尿病患者患上胰腺癌的几率高出7倍，妊娠期糖尿病同样也会。

肠子胖——肠癌

近年来，肠癌的发病年龄越来越年轻，而这些患者都有一些共同特点：久坐少动、爱吃高脂食物、肥胖。

尤其是经常坐办公室的男性，平时运动很少，又爱吃高脂、高胆固醇食物，使肠胃负担越来越重，肠道代谢能力变差，致癌物滞留引起癌变。

肠癌的发生主要跟饮食有关，而高脂饮食、肥胖都属于肠癌的高危因素。

研究显示，超重男性患肠癌风险比普通人高出两倍，如果同时还有大肠癌家族史、肠息肉等高危因素，就一定要改变自己的饮食习惯，给肠道减肥，才能远离肠癌。