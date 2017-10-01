淋巴瘤最会“伪装”！牢记两个信号，轻松撕开它的“面具”

核心提示：淋巴结无痛性肿大，不明原因消瘦、发烧……这些症状你有吗？如果有，就要当心淋巴瘤了！
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淋巴结无痛性肿大，不明原因消瘦、发烧……这些症状你有吗？如果有，就要当心淋巴瘤了！
淋巴瘤在业界被称为“最会伪装的肿瘤”，因为它的早期症状太过普通，即使出现也没人会当回事。
淋巴瘤有“良恶”之分吗？
对肿瘤有些了解的人都知道，癌就是恶性肿瘤，如果是瘤一般说的是良性。但淋巴瘤则不同，即使病理报告上标的是“淋巴瘤”，也属于恶性肿瘤，只有当报告上显示“炎症”或“淋巴结增生”，才说明是良性的。
跟其他的肿瘤一样，淋巴瘤需要通过医学手段来确诊，其中，病理诊断最为重要，是确诊淋巴瘤的“金标准”。
淋巴结肿大，是淋巴瘤的第一信号
淋巴瘤是一种比较复杂的肿瘤，它可以发生的人体的各个器官，其中淋巴结出现的概率最高，第一症状就是淋巴结肿大。
临床上，淋巴瘤的发现方法一般有两种：
① 发现淋巴结肿大来医院就诊，以颈部、腹股沟和颈部的淋巴结较多；
② 淋巴细胞在全身所有脏器中都有，所以淋巴瘤可发生在全身各处。很多患者是发现对应脏器问题，才诊断出淋巴瘤。
两个信号，预示淋巴瘤找上门
虽然淋巴瘤早期症状不典型，但还是可以从“蛛丝马迹”中发现问题的：
①腹沟、腋下和颈部出现淋巴结无痛性肿大；
②不明原因地消瘦、发烧，且持续时间较长；
以上两个症状持续出现，且难以缓解，就应该高度警惕淋巴瘤。
得了淋巴瘤就手术？不！第一疗法是化疗
大部分的恶性肿瘤，首要的治疗方法就是手术，进行手术后，还可通过化、放疗预防复发和转移。
但淋巴瘤是一种比较特殊的肿瘤，它发病时并不会局限在一个部位，这种情况下，手术就不能从根本解决问题。
所以，化疗是淋巴瘤的首选疗法，如果有需要，还可选择靶向药物与化疗联合使用，使治疗效果更好。
如何预防淋巴瘤？
跟大多数的肿瘤一样，淋巴瘤的发病原因也不明确，但有医学专家认为，病毒和细菌感染跟它有一定关系。
纵观我国淋巴瘤地理地图可以发现：越发达的地区，淋巴瘤发病率越高。
所以有学者认为，城市里的环境污染、精神压力，也是淋巴瘤的发病原因；
另一方面，淋巴细胞属于免疫细胞，免疫功能下降也会加大淋巴瘤的发生率。
因此，想预防这种高危癌，在日常生活中要学会调节自己的情绪、改正不良生活习惯，提高身体免疫力，才能最大可能地预防淋巴瘤。
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