39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 癌症 > 肿瘤新媒体 > 正文
综合
问医生

“饿死癌细胞”不靠谱！医生：癌友牢记3点，治癌更快

癌症文章排行榜
2017-10-1339健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：很多癌症患者担心，吃了食物后会为促进肿瘤的生长，为此，有人提出“饿死癌细胞”的概念。专家表示，癌友不该有“饿死癌细胞”的想法，因为不现实。

温馨提示：

一双筷子、洗个澡都会引发癌症？但只要做好8件事就能一辈子远离肿瘤。关注微信公众号 39健康网 ，发送 抗癌 学习癌症预防绝招。

很多癌症患者担心，吃了食物后会为促进肿瘤的生长，为此，有人提出“饿死癌细胞”的概念。专家表示，癌友不该有“饿死癌细胞”的想法，因为不现实。

1.营养是肿瘤患者康复的基础

肿瘤科副主任医师杨怀中认为，除了肿瘤细胞需要营养，肿瘤患者自身也需要营养支撑。

临床研究证明，进行支持疗法的癌友与不进行治疗的患者相比，生存期和生活质量明显都有提升。

反之，营养不良对患者的康复和治疗极为不利。

如果没有了营养支撑，患者手术后恢复慢，无法耐受放、化疗。

此外，营养不良还会使免疫功能下降，进而引起感染，加重病情。

因此，不进行营养治疗，受害的首先是正常的器官、细胞和组织。

患者在治疗的过程中，医生往往会要求患者保有一个较好的体质，才能更好地耐受治疗方案。


2.不吃东西，癌细胞同样有得吃

临床研究证明，即使人体不摄入食物，肿瘤细胞同样会“吃”正常细胞的营养。

如果患者持续不进食，在饿死肿瘤细胞之前，正常的细胞会先死亡。

癌症患者怎么吃主食？

事实上，想对抗癌细胞不一定要挨饿，吃得对、吃得好才可以更快地杀死癌细胞。

专家表示，适当摄入碳水化合物，有助于控制癌细胞生长。

那么，到底吃多少才好呢？

从治疗和自身需求考虑，癌友可适当减少精致碳水化合物的摄入，比例约为5%-10%。也就是说，碳水化合物的供能只占50-55%；

此外，还要减少精米白面的摄入量，用粗杂粮替代。

但因为癌友一般消化能力差，所以粗粮一定要细作，以免引起不适。


另一方面，除了吃碳水化合物要注意摄入量的问题之外，癌友在饮食方面还要注意以下三点：

1.癌症患者随着病情的进展，会慢慢变得消瘦，身体对蛋白质的消耗增加，此时应适当增加蛋白质的摄入量；

2.体内硒、锌等抗氧化剂的消耗量增加，应适当补充；

3.保证其他营养成分的均衡，更利于癌友保持良好的体质和精神状态。

不同阶段，饮食方案大不同

手术后：术后患者大多体质虚弱，免疫力下降。有些还会出现消化道不适，此时可多吃一些补气血的食物，如莲子、瘦肉、山药、大枣、核桃鸡蛋及奶制品。

放疗后：放疗过程中会损伤肺阴，津液损耗大，应多摄入一些养阴生津的食物，如枇杷、藕汁、马蹄、梨、杏仁、蜂蜜等。

化疗后：化疗伤气血和肝肾，饮食宜选择香菇、燕窝、银杏白木耳和枸杞子等补益肝肾气血的食物。

39健康网官方微信公众号 关注“39健康网”公众号，免费问医生！

身体总有点病痛，又不想跑医院？体检报告出了，数据看不懂？把问题发给我们的万名医生吧！微信扫一扫或搜索公众号“39健康网”并关注，随时随地专家答疑！

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

饿死癌细胞 肿瘤

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

肠癌的早期症状有哪肠癌的早期症状有哪
石女如何拥有性福？石女如何拥有性福？
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 大黄牙的牙齿美白方法 大黄牙的牙齿美白方法

大笑时露一口黄牙真是一大败笔，大笑的妹子们想要甜美的露…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 宝宝哭不停？查查5原因 宝宝哭不停？查查5原因

宝宝哭的原因有哪些？有些刚出生几个月的宝宝莫名地哭泣，…… [详细]

 脂肪肝如何治疗 脂肪肝患者如何治疗？

轻度脂肪肝一般多坚持一定量运动，少食动物内脏等过油食物…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈