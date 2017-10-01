“饿死癌细胞”不靠谱！医生：癌友牢记3点，治癌更快

核心提示：很多癌症患者担心，吃了食物后会为促进肿瘤的生长，为此，有人提出“饿死癌细胞”的概念。专家表示，癌友不该有“饿死癌细胞”的想法，因为不现实。

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很多癌症患者担心，吃了食物后会为促进肿瘤的生长，为此，有人提出“饿死癌细胞”的概念。专家表示，癌友不该有“饿死癌细胞”的想法，因为不现实。

1.营养是肿瘤患者康复的基础

肿瘤科副主任医师杨怀中认为，除了肿瘤细胞需要营养，肿瘤患者自身也需要营养支撑。



临床研究证明，进行支持疗法的癌友与不进行治疗的患者相比，生存期和生活质量明显都有提升。

反之，营养不良对患者的康复和治疗极为不利。

如果没有了营养支撑，患者手术后恢复慢，无法耐受放、化疗。

此外，营养不良还会使免疫功能下降，进而引起感染，加重病情。

因此，不进行营养治疗，受害的首先是正常的器官、细胞和组织。

患者在治疗的过程中，医生往往会要求患者保有一个较好的体质，才能更好地耐受治疗方案。





2.不吃东西，癌细胞同样有得吃

临床研究证明，即使人体不摄入食物，肿瘤细胞同样会“吃”正常细胞的营养。

如果患者持续不进食，在饿死肿瘤细胞之前，正常的细胞会先死亡。

癌症患者怎么吃主食？

事实上，想对抗癌细胞不一定要挨饿，吃得对、吃得好才可以更快地杀死癌细胞。

专家表示，适当摄入碳水化合物，有助于控制癌细胞生长。

那么，到底吃多少才好呢？

从治疗和自身需求考虑，癌友可适当减少精致碳水化合物的摄入，比例约为5%-10%。也就是说，碳水化合物的供能只占50-55%；

此外，还要减少精米白面的摄入量，用粗杂粮替代。

但因为癌友一般消化能力差，所以粗粮一定要细作，以免引起不适。





另一方面，除了吃碳水化合物要注意摄入量的问题之外，癌友在饮食方面还要注意以下三点：

1.癌症患者随着病情的进展，会慢慢变得消瘦，身体对蛋白质的消耗增加，此时应适当增加蛋白质的摄入量；

2.体内硒、锌等抗氧化剂的消耗量增加，应适当补充；

3.保证其他营养成分的均衡，更利于癌友保持良好的体质和精神状态。

不同阶段，饮食方案大不同

手术后：术后患者大多体质虚弱，免疫力下降。有些还会出现消化道不适，此时可多吃一些补气血的食物，如莲子、瘦肉、山药、大枣、核桃、鸡蛋及奶制品。

放疗后：放疗过程中会损伤肺阴，津液损耗大，应多摄入一些养阴生津的食物，如枇杷、藕汁、马蹄、梨、杏仁、蜂蜜等。

化疗后：化疗伤气血和肝肾，饮食宜选择香菇、燕窝、银杏、白木耳和枸杞子等补益肝肾气血的食物。