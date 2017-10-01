3个信号提醒你：不适合再吸烟，肺正在癌变！

核心提示：任何疾病都不会突然发生，之所以很多人认为它突然来临，是因为错过了癌症征兆！就拿肺癌来说，很多人都认为出现咳嗽、咳血时才是肺癌，可事实上，早期肺癌出现的症状大多不典型。

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任何疾病都不会突然发生，之所以很多人认为它突然来临，是因为错过了癌症征兆！就拿肺癌来说，很多人都认为出现咳嗽、咳血时才是肺癌，可事实上，早期肺癌出现的症状大多不典型。

肺癌三大非典型症状

1、肩痛

肺尖部的上方是胸腔出口，周边区域有很多神经。当肺尖部出现肿瘤并且肿瘤不断增大时，会压迫到肺尖及周围组织，出现肩痛症状。

但肩周炎也会引起肩痛，所以临床上常被误诊。

2、咳嗽

咳嗽可以说是很典型的肺癌症状，不过普通的感冒也会引起咳嗽，这就要结合其他症状加以区分。

一般的咳嗽缓解很快，吃点止咳药就行。但如果是肺癌引起的咳嗽，持续时间较长，而且越来越严重，甚至会出现痰中带血现象。

3、胸痛

胸闷胸痛也是肺癌前兆。这是由于癌组织浸润胸膜所致。

胸痛是比较严重的症状，一旦出现都该立即就医。

为什么你会得肺癌？

??重庆抗癌协会常务理事、肺癌联合诊疗中心主任周向东教授介绍，肺癌的发生主要跟遗传、化学物质、放射物、重金属有关。其中遗传因素比较难控制，而其他的诱因都属于可控的。





周教授肯定地说“吸烟跟肺癌有直接关系”，不过吸烟所引发的肺癌主要是小细胞肺癌和鳞癌，女性高发的腺癌与吸烟没有直接关系，但和厨房油烟关系巨大。

周教授认为“禁止吸烟防肺癌的第一步”。科学家发现了很多跟肺癌有关的致病基因，所以现在临床上的很多肺癌，用靶向药能够很好的治疗。

肺癌最“青睐”三类人

1、长期吸二手烟

除了吸烟之外，经常吸入二手烟也会加大得肺癌几率。

所以为了身边人的健康，最好赶快戒烟。

2、家庭主妇

如果你在家经常做饭，你也属于肺癌“候选人”之一。





因为厨房油烟也是肺癌的一大诱因。家里做饭的人如经常出现咳嗽、肩痛等症状，最好赶紧查查肺。

3、化工工人

经常接触化学物质，不仅患肺癌几率高，其他的癌症也更易找上你。

所以，从事这类工作的人一定要做好安全措施。

肺癌转移了，还能治好吗？

肿瘤化疗科王毓洲副主任介绍说，肺部因淋巴组织分布广泛，血流丰富，所以更容易在早期转移，甚至临床上常有患者发现远处转移的症状，才被确诊为肺癌。

不只如此，他还发现很多患者在手术切除原发病灶后，仍然出现远处转移。患者很不解，明明病灶已经切除，为何还能转移呢？

内科管忠震主任解释说，其实转移灶一直存在，只是一开始病灶很小，手术时发现不了，经过时间的推移，病烟慢慢长大，这时才被发现。



针对这类病人，医生会考虑手术切除病灶后，再进行全身化疗，以便控制它转移。

而那些早期发现转病灶的患者，确诊病情后，医生会立即让他去做影像检查，以确认是否有远处病灶转移。

即使没有发现转移，也一定要定期去医院复查，以便把病灶转移的可能性降到最低。