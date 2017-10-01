从胃炎到胃癌只有4步！不想被“拖死”，记好7个逆转方法

核心提示：现代人，多少有些胃病，胃炎就是最常见的一种。胃炎虽然给人带来的困扰不多，但它难以治愈，而且如果一直不加以控制，还会使它癌变。
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现代人，多少有些胃病，胃炎就是最常见的一种。胃炎虽然给人带来的困扰不多，但它难以治愈，而且如果一直不加以控制，还会使它癌变。
胃炎真的会变成胃癌吗？只需4步
胃炎到胃癌，需要经历以下4步：
第一步：非萎缩性胃炎
非萎缩性胃炎胃癌发生的第一步，又叫浅表性胃炎，这种胃炎并不严重，胃黏膜正常，并没有出现萎缩。因此，即使被诊断为非萎缩胃炎，也不要太过担心。
但如果你有胃癌家族史、或生活在胃癌高发区，就需要及时治疗，还要避开胃癌高危因素。
它的形成原因很多，如病原体感染，烟酒刺激，精神压力过大等，都会使胃黏膜发生炎症。
第二步：萎缩性胃炎
这种胃病可以称之为“癌前病变”，如果诊断出这种胃病，必须马上检测幽门螺杆菌感染，如若出现感染，必须马上清除，还要定期复查。
第三步：肠上皮化生
肠上皮化生分为不完全型和完全型两种，不完全型化生跟胃癌关系更深。
因此，当出现这种情况时，应定期做胃镜监测病情。
第四步：异型增生
它分为低级别异型增生和高级别异型增生，其中高级别的进发为胃癌的概率为60～85%。
因此，如果是低级别，只需定期监测病情既可；
高级别就需要在胃镜下进行治疗。
最后一步：胃癌
如果以上四步都没控制好，最终就会走向胃癌。
阻止胃炎成癌，你需要做到这几点
1. 正常用药
如果有幽门螺杆菌感染，可通过吃药来清除细菌，缓解症状。
2. 改正不良习惯
除了吃药外，健康的生活习惯也很重要。比如三餐规律，定时吃早餐，少吃辛辣刺激的食物，这些都可以减少胃部损伤，缓解胃不适。
3. 戒酒
酒精会损伤胃黏膜，加重胃病，严重还会引起出血性胃炎。所以，戒酒是养胃护胃的重要一步。
4. 谨慎用药
药物不止会伤肝，还会伤胃。如一些西药对肠胃刺激性比较大，服完后胃会特别不舒服，这时可以改变饭后服用。
此外，不要随意服用偏方、秘方，否则也会伤到胃。
5. 饮食
饮食规律，不要吃过烫、过辣的食物，切忌狼吞虎咽。如果经常觉得胃胀，可以少吃多餐。
6. 注意饮食卫生
幽门螺杆菌是通过不洁食物感染的，平时注意饮食卫生，饭前饭后洗手，减少外出用餐，就能大大减少感染几率。
7. 保持好心情
细心的人会发现，经常处于不良情绪中的人，不仅食欲会下降，还易出现腹胀、腹痛等消化道反应。
所以日常生活中应保持良好的心态，学会减压，否则会陷入“心情不好→胃部不适→心情更不好→胃部症状更严重”的恶性循环中。
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