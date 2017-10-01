从胃炎到胃癌只有4步！不想被“拖死”，记好7个逆转方法

现代人，多少有些胃病，胃炎就是最常见的一种。胃炎虽然给人带来的困扰不多，但它难以治愈，而且如果一直不加以控制，还会使它癌变。

胃炎真的会变成胃癌吗？只需4步

胃炎到胃癌，需要经历以下4步：

第一步：非萎缩性胃炎

非萎缩性胃炎胃癌发生的第一步，又叫浅表性胃炎，这种胃炎并不严重，胃黏膜正常，并没有出现萎缩。因此，即使被诊断为非萎缩胃炎，也不要太过担心。

但如果你有胃癌家族史、或生活在胃癌高发区，就需要及时治疗，还要避开胃癌高危因素。



它的形成原因很多，如病原体感染，烟酒刺激，精神压力过大等，都会使胃黏膜发生炎症。

第二步：萎缩性胃炎

这种胃病可以称之为“癌前病变”，如果诊断出这种胃病，必须马上检测幽门螺杆菌感染，如若出现感染，必须马上清除，还要定期复查。

第三步：肠上皮化生

肠上皮化生分为不完全型和完全型两种，不完全型化生跟胃癌关系更深。



因此，当出现这种情况时，应定期做胃镜监测病情。

第四步：异型增生

它分为低级别异型增生和高级别异型增生，其中高级别的进发为胃癌的概率为60～85%。

因此，如果是低级别，只需定期监测病情既可；

高级别就需要在胃镜下进行治疗。

最后一步：胃癌

如果以上四步都没控制好，最终就会走向胃癌。



