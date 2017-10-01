39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 癌症 > 肿瘤新媒体 > 正文
综合
问医生

肠癌很“低调”！3个症状持续出现，你就该做肠镜了！

癌症文章排行榜
2017-10-1039健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：近年来，我国癌症发病率疯涨。据2016年的大数据显示，广东省每年新增肿瘤患者约16．3万人，其中有11．5万人因它而死。不只广东，全球人类的健康也深受癌症影响。可以说，肿瘤是人类健康的“头号杀手”。

温馨提示：

一双筷子、洗个澡都会引发癌症？但只要做好8件事就能一辈子远离肿瘤。关注微信公众号 39健康网 ，发送 抗癌 学习癌症预防绝招。

近年来，我国癌症发病率疯涨。据2016年的大数据显示，广东省每年新增肿瘤患者约16.3万人，其中有11.5万人因它而死。不只广东，全球人类的健康也深受癌症影响。可以说，肿瘤是人类健康的“头号杀手”。

为此，小编邀请到了中山大学附属肿瘤医院综合中医科主任张蓓，来为大家分析一些常见肿瘤的早期症状，希望以此警醒大家早做预防。

长期消化不良——肠癌

张先生一直很喜欢吃辣，平时也爱烟酒，每天上班就是坐着。近日来觉得大便不通畅，一开始以为只是因为缺少水分和运动所致，没想到几周后出现了便血，到医院一查诊断为大肠癌。

这么一个看似普通的小症状为什么会是大肠癌呢？

实际上，大肠癌的早期症状确实是普通，如大便变细、腹泻、排便习惯改变等。

张蓓说：“最典型的还是便血，不过在临床上常被误诊为痔疮，这点一定要特别注意。”

她解释说，痔疮所引起的出血不会出现消化道症状，而早期大肠癌还有可能出现腹痛、消化不良等现象，可以以此加以区分。

她强调，若长时间出现消化不良且用药后不缓解的情况时，建议及时去医院做检查，以排查肠癌。


肝炎——肝癌

据数据称，约有7成以上的肝癌是由肝炎演变而来。

张蓓介绍说，肝癌的形成一般有三步，肝炎-肝硬化-肝癌。

“一般来说，85%的肝癌患者都患有病毒性肝炎，尤其是乙肝，跟肝癌的关系十分密切。”

她提醒大家，若长期出现茶褐色的小便，一定要尽快就医，这是肝癌早期征兆！

此外，长期出现腹泻、肝区痛、消瘦乏力、下肢水肿和发热等症状，也应当提高警惕。


颈部淋巴结肿大——鼻咽癌

鼻咽癌又被称为“广东癌”。在所有的鼻咽癌患者中，广东人占到了六成。

张蓓指出，鼻咽癌的早期症状之一就是颈部淋巴结肿大

此外，耳鸣、头痛、鼻塞、回吸涕血、听力下降也都跟鼻咽癌有关。

“患者只要两种以上症状，就该引起重视了。”

如何才能早期发现肿瘤？张蓓指出，可以通过影像检查、肿瘤标记物检查来发现肿瘤。所以她建议，40-50岁的人群每年做一次防癌体检，这样才能做到早发现早治疗。

39健康网官方微信公众号 关注“39健康网”公众号，免费问医生！

身体总有点病痛，又不想跑医院？体检报告出了，数据看不懂？把问题发给我们的万名医生吧！微信扫一扫或搜索公众号“39健康网”并关注，随时随地专家答疑！

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

癌症 鼻咽癌 肝癌

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

肝癌的早期症状肝癌的早期症状
痛经会遗传给孩子吗痛经会遗传给孩子吗
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 宝宝有枕秃就要补钙了吗？ 宝宝有枕秃就要补钙了吗？

曾几时，枕秃成了家长判断孩子是否缺钙的一个体征。那么，…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 宝宝哭不停？查查5原因 宝宝哭不停？查查5原因

宝宝哭的原因有哪些？有些刚出生几个月的宝宝莫名地哭泣，…… [详细]

 脂肪肝如何治疗 脂肪肝患者如何治疗？

轻度脂肪肝一般多坚持一定量运动，少食动物内脏等过油食物…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈