肠癌很“低调”！3个症状持续出现，你就该做肠镜了！

核心提示：近年来，我国癌症发病率疯涨。据2016年的大数据显示，广东省每年新增肿瘤患者约16．3万人，其中有11．5万人因它而死。不只广东，全球人类的健康也深受癌症影响。可以说，肿瘤是人类健康的“头号杀手”。

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近年来，我国癌症发病率疯涨。据2016年的大数据显示，广东省每年新增肿瘤患者约16.3万人，其中有11.5万人因它而死。不只广东，全球人类的健康也深受癌症影响。可以说，肿瘤是人类健康的“头号杀手”。

为此，小编邀请到了中山大学附属肿瘤医院综合中医科主任张蓓，来为大家分析一些常见肿瘤的早期症状，希望以此警醒大家早做预防。

长期消化不良——肠癌

张先生一直很喜欢吃辣，平时也爱烟酒，每天上班就是坐着。近日来觉得大便不通畅，一开始以为只是因为缺少水分和运动所致，没想到几周后出现了便血，到医院一查诊断为大肠癌。

这么一个看似普通的小症状为什么会是大肠癌呢？

实际上，大肠癌的早期症状确实是普通，如大便变细、腹泻、排便习惯改变等。

张蓓说：“最典型的还是便血，不过在临床上常被误诊为痔疮，这点一定要特别注意。”



她解释说，痔疮所引起的出血不会出现消化道症状，而早期大肠癌还有可能出现腹痛、消化不良等现象，可以以此加以区分。

她强调，若长时间出现消化不良且用药后不缓解的情况时，建议及时去医院做检查，以排查肠癌。





肝炎——肝癌

据数据称，约有7成以上的肝癌是由肝炎演变而来。

张蓓介绍说，肝癌的形成一般有三步，肝炎-肝硬化-肝癌。



“一般来说，85%的肝癌患者都患有病毒性肝炎，尤其是乙肝，跟肝癌的关系十分密切。”

她提醒大家，若长期出现茶褐色的小便，一定要尽快就医，这是肝癌早期征兆！

此外，长期出现腹泻、肝区痛、消瘦乏力、下肢水肿和发热等症状，也应当提高警惕。





颈部淋巴结肿大——鼻咽癌

鼻咽癌又被称为“广东癌”。在所有的鼻咽癌患者中，广东人占到了六成。

张蓓指出，鼻咽癌的早期症状之一就是颈部淋巴结肿大。

此外，耳鸣、头痛、鼻塞、回吸涕血、听力下降也都跟鼻咽癌有关。

“患者只要两种以上症状，就该引起重视了。”

如何才能早期发现肿瘤？张蓓指出，可以通过影像检查、肿瘤标记物检查来发现肿瘤。所以她建议，40-50岁的人群每年做一次防癌体检，这样才能做到早发现早治疗。