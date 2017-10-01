每天坚持步行1小时，能防癌、延寿？研究显示：这是真的！

核心提示：如今“闻癌变色”，人们总想着能尽量远离癌症，保持健康！众所周知，运动能提升人体免疫力，保持健康，可是运动的范围那么大，到底做哪种防癌效果最好呢？

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如今“闻癌变色”，人们总想着能尽量远离癌症，保持健康！众所周知，运动能提升人体免疫力，保持健康，可是运动的范围那么大，到底做哪种防癌效果最好呢？

研究显示，每天坚持20分钟内走完1.6公里，或者每周散步4小时以上，患癌的死亡风险就能降低一半。

主要是因为运动出汗能使体内的致癌物排出体外，从而起到防癌作用。

坚持步行，5种癌将离你远去

一、肠癌

美国哈佛大学曾对7万进行研究发现，每天步行1小时，可使大肠癌风险降低50%。专家解释说，主要是因为步行能提高免疫力。

二、乳腺癌

研究显示，女性只要每天坚持快走一个小时，就能使乳腺癌风险降低12%。

每周散步7小时以上的女性比每周步行时间少于3小时的人相比，患乳腺癌风险低14%。

跟不运动的女性相比，每天做1个小时以上中等强度运动的女性患乳腺癌几率要低25%。

所以，女性朋友还是要多运动。

三、胰腺癌

胰腺癌是一种死亡率非常高的恶性肿瘤，近几年来，它的发病率有着明显的上升，这主要跟饮食和生活习惯有关。

专家表示，预防胰腺癌很简单，每天饭后散步30分钟，能促进食物分解，从而降低胰腺癌风险。





因为胰腺癌的发生主要跟热量过剩有关，而走路可消耗热量，直接消除这一诱因。

四、前列腺癌

男人的前列腺一旦受损，除了会影响“那方面”，还会影响生育力。

坚持快走可以预防前列腺癌，还可以延缓前列腺癌的恶化。

研究发现，每周只需快走三个小时，前列腺癌的恶化程度比不运动的人要低50%。

主要是因为步行能改善内分泌，调节体内激素水平，从而延缓病情的恶化。

五、子宫癌

子宫癌是危及女性的常见恶性肿瘤之一，虽然危害大，但并非不可避免。

规律的运动可提高身体免疫力，从而降低患癌风险。其中就包括子宫癌。





快走防癌，关键在5点

虽然步行很简单，但并非每个人都做得对！专家表示，正确的姿势不仅能减小受伤风险，还可以让快走的防癌效果最大化。

头肩和胸：抬头挺胸、直视前方。双臂自然下垂。

手臂和双手：快走时，手臂应该弯成90度，紧贴身体两侧前后交叉摆动。手的姿势自然即可，不用握太紧。

腹部：收腹，这样可以让你更直、更稳，还有助于消除腹部脂肪。

臀部、腿部：放松臀部，用臀部来带动你的动作。长期快走不仅可以消耗身体脂肪，还会使臀部变得更加坚挺。

呼吸和心率：运动时呼吸急促是正常的，但要注意保持匀速。

尽管快走对健康大有益处，但关键是要每天坚持，这样才能达到想要的效果。