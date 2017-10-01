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2个症状暗示体内“烟毒”太深！再不下点狠心，迟早得肺癌

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2017-10-0239健康网
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核心提示：肺癌，是最为可怕的一种癌症。几乎所有人都认为它是“绝症”。其实这个观点太过绝对，到目前为止，临床上得肺癌后活下来的不在少数，所以对待癌症，我们不应该道听途说，而是应该用科学的眼光看待它！

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肺癌，是最为可怕的一种癌症。几乎所有人都认为它是“绝症”。其实这个观点太过绝对，到目前为止，临床上得肺癌后活下来的不在少数，所以对待癌症，我们不应该道听途说，而是应该用科学的眼光看待它！

60—79岁为肺癌高危人群

据了解，肺癌一般发病人群在40岁以上，发病高峰期在60-79岁之间，男性比女性多。

毫无悬念，肺癌最大的诱因就是烟草，主动吸烟和被动吸烟都会加大肺癌发生率。

此外，生活节奏加快、家族史、精神压力等因素也会诱发肺癌。

跟其他癌症一样，肺癌也具有地域差异。一般来说，偏远郊区发生肺癌的较少，这是人口基数大造成空气质量差，从而诱发肺癌。

早期症状很不典型 长期不愈的咳痰、咳嗽要警惕

据了解，80%的肺癌患者来诊治时已经到了晚期。这主要是因为肺癌早期症状不明显，再加上大家对健康的重视程度低，因此不会关注身体的细微变化。

肺癌是否出现症状，出现何种症状，这主要跟用味道的生长部位有关：

如果肿瘤靠近胸膜，早期可能出现胸闷、胸痛；

肿瘤长在支气管，早期会出现咳嗽、胸闷、血痰等症状；

肿瘤长在肺脏内，这就需要等到肿瘤长到很大压迫到其他部位或出现转移时才会出现症状，这种情况是最为复杂的。

医生提醒，如果有久治不愈的咳痰、咳嗽等症状时，应提高警惕，可能是肺癌的预警信号。


吸烟指数>400属于肺癌高危人群 

我们都知道吸烟有害健康，有可能诱发肺癌。但因为烟草对健康的危害是长期的，可能在20年甚至30年才会出现，而这时想戒掉就太难了。

国际卫生组织公布，吸烟指数>400就可以把他认为是肺癌高危人群。

吸烟指数=每天吸烟的支数*吸烟年限

需要知道的是，吸烟是肺癌的高危因素，但它并不是唯一因素。所以即使不吸烟也有可能患上肺癌，因为遗传、工作环境、心理压力、二手烟都会引发肺癌。

因此专家建议，40岁以上的人群要定期进行体检，除了常规的胸片之外，最好定期做低剂量螺旋CT检查。

拓展知识：两款食谱超护肺


川贝雪梨猪肺汤

材料：猪肺120克、川贝9克、雪梨1个

①猪肺切成片后放入开水中煮5分钟，再放入冷水下冲洗，沥干备用；

川贝打碎备用；

雪梨取梨肉连皮切成小块；

把猪肺洗净切片，煮5分钟后过冷水，沥干备用；将川贝打碎；雪梨洗净去蒂和梨心，再把梨肉切成小块。

把以上三项放入煮沸的水锅内，用文火煮2小时，放温后饮用。

杏仁雪梨山药糊

材料：北杏仁10克、雪梨1个、淮山米粉、白糖

将北杏仁用开水浸泡一会，洗净备用；

雪梨去皮取梨肉，切成粒状；

把杏仁和雪梨搅成泥状，加入适量清水加入淮山米粉和白糖调成糊状，倒入沸水锅内，待煮熟即可。

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