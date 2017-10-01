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这3种人将来会得胃癌！做好两点，帮你捡回一条命

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2017-10-0239健康网
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核心提示：俗话说“知己知彼，百战百胜”，想要最大可能地预防胃癌，首先就要对它有一定了解。下面，我们通过几个问题，为大家补充一些胃癌知识。

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胃癌是我国很常见的一种肿瘤，是发病率最高的消化系统肿瘤。与欧洲国家相比，中国人的胃癌发病率更高，这主要还是跟我们的饮食方式有关！

俗话说“知己知彼，百战百胜”，想要最大可能地预防胃癌，首先就要对它有一定了解。下面，我们通过几个问题，为大家补充一些胃癌知识。

指导专家：北京大学肿瘤医院副院长、消化肿瘤内科主任 沈琳

1.胃癌是否有地域、年龄差异？

胃癌的地域、年龄差异还是比较明显的。

比如东亚地区胃癌发病率就较高，韩国、日本和中国三个国家的胃癌总人数就已经占到了全球的7成。

这与该地区的饮食有关，他们更爱吃腌制、烧烤食物，吸烟的人数也较多。

而在我们国家，贫困地区、长江中下游和沿海地区患胃癌几率较高。

从年龄上看，胃癌的平均发病年龄为58岁。但如今癌症渐渐年轻化，胃癌的这种年龄差异也越来越小了。

2.胃癌有癌前病变吗？症状有哪些？

残胃、胃息肉、慢性萎缩性胃炎都是胃癌的高危因素。

不过并不代表有这些胃病一定会得胃癌，癌症的发生是多因素共同作用的结果。

早期胃癌几乎没有明显症状，有些只表现为上腹不适、疼痛、食欲减退、饱胀感，少数患者会出现黑便或呕血。

但一旦出现明显症状，说明胃癌已经进入中晚期了，这时可出现浮肿、低蛋白血症、贫血、消瘦、腹痛等症状。


3.胃癌高危人群有哪些？

一肿瘤家族史的人：家族里有得过消化道肿瘤的人，他得胃癌的几率就更高。这类人40岁以后最好每三年做一次胃镜，能及早发现肿瘤。

二是有长期吸烟、饮酒等不良嗜好的人：爱烟酒、烫食、腌制、高盐和烧烤食物的人，也更容易得胃癌。因为这些物质会对胃造成损伤，最好尽快改掉。

三是有胃溃疡慢性胃炎胃病的患者：良性胃病虽然很常见，但如果久不治疗，持续刺激胃黏膜，也有可能引起癌变，所以建议这类人定期去医院复查。

4.有胃溃疡和胃炎，如何预防胃癌？

一方面，需要及时改掉不良习惯，戒烟酒，少吃高盐、油炸食物等。

另一方面，要定期看消化科医生，如发现异常及时做胃镜。按医嘱用药避免病情加重。


5.幽门螺旋杆菌与胃癌关系有多大？

幽门螺旋杆菌与胃癌的发生有一定相关性。

如果查出幽门螺旋杆菌阳性，且合并有慢性胃病，患上胃癌风险就较高，所以应及时清除。

6.除了胃镜，还有其他方法可筛查胃癌吗？

胃镜虽然有一定痛苦，但要查出早期胃癌，最好的方法就是做胃镜。

如果用其他的方法检查，可能查不出早期胃癌，这就会耽误治疗时间。

胃镜跟其他检查方法不同之处在于，通过探头，医生能清晰看到胃部变化，即使是早期胃癌也可发现。

而目前的CT和造影等技术，可以发现一定大小的胃部病变，但一些很太过细微的变化，却无法捕捉到。

因此，如果医生建议你做胃镜，最好别犹豫。

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