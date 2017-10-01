后悔现在才知道：原来鼻子奇痒也是癌症征兆！

核心提示：痒每个人都有经历过，有时能让人笑，有时能让人哭。早在100多年前，美国心理学家斯坦利·霍尔和亚瑟·阿林就对痒作出了定义。

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痒每个人都有经历过，有时能让人笑，有时能让人哭。早在100多年前，美国心理学家斯坦利·霍尔和亚瑟·阿林就对痒作出了定义。

痒也有“好”“坏”之分

他把痒分为两种：一种是使人高兴的痒，一种是恼人的痒

高兴的痒——主要来自于脚底、腋窝等敏感部位，通过刺激，可使人止不住地大笑；

恼人的痒——感觉像有蚂蚁在身上爬过，会让人忍不住抓挠，皮肤干燥、蚊虫叮咬、真菌感染或心脑血管病都会带来这种痒。

其实，痒比痛更让人难以忍受，尤其是恼人的痒，经常让人难以招架。专家表示，恼人的痒其实也是一种健康信号，除去皮肤方面的原因，如果持续出现痒，那可能是身体出了问题。

鼻子奇痒竟也是恶性肿瘤征兆

37岁丁勇（化名）几个月前就总觉得鼻子发痒，严重时 还会痒得半夜从梦中醒来。

他一开始只觉得只是普通的皮肤病症状，也就没太在意。

就在上周，他突然在办公室晕倒了，同事将他送进医院一检查，居然查出脑瘤。

之后医生问他平时身体有无不适，当听到说鼻子一直发痒时，医生气愤地告诉他，鼻子奇痒就是脑肿瘤的征兆，如果能及时到医院就诊，就能更早发现脑部肿瘤的存在，治疗效果也更加好。





据肿瘤医生介绍，很多恶性肿瘤发生过程中，都会伴有皮肤病变，如红斑、发黑、皮肤增厚、瘙痒等，都可能是癌症早期信号。

所以提醒大家，发现身体有异常情况时一定不要大意，尽早检查才能使更好地控制病情。

皮肤症状也是癌症先兆

其实，瘙痒是一种很常见的皮肤现象，尤其到了秋冬季，天气干燥，瘙痒症状更是屡见不鲜。

但如果瘙痒症状持续时间较长，可能预示身体有肿瘤。

如鼻孔奇痒，是脑肿瘤的特有表现；

肛门奇痒，是结肠癌和直肠癌的表现。

有调查发现，肿瘤来临时身体会出现奇痒，主要是因为肿瘤细胞会释放出一些活性物质，它能刺激皮肤感觉神经末梢，引起瘙痒。





前苏联学者夏波耶夫曾经对直肠肿瘤患者进行过调查发现，有一半患者在诊断肿瘤前就出现过皮肤瘙痒症状，其中有25%的人会因肿瘤引起生殖器附近皮肤发痒；

在15个肿瘤患者中，有3个人在之前出现过痒。

资料统计，除了脑肿瘤、直肠癌之外，白血病、食道癌和肺癌也会发生皮肤瘙痒。

此外，白血病、骨髓瘤、何杰金氏病发生时还可能引起全身皮肤奇痒，更让人难以忍受。