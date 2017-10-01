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28岁女孩体重暴涨，久备不孕！医生说：是得了一种癌！

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2017-10-0139健康网
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核心提示：子宫内膜癌、宫颈癌和卵巢癌并称为三大妇科肿瘤，这3种占妇科肿瘤90％以上！众所周知，肥胖是健康的一大“杀手”，不仅引发各种慢性病，还会促进妇科肿瘤的发生，比如子宫内膜癌。

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子宫内膜癌、宫颈癌和卵巢癌并称为三大妇科肿瘤，这3种占妇科肿瘤90%以上！众所周知，肥胖是健康的一大“杀手”，不仅引发各种慢性病，还会促进妇科肿瘤的发生，比如子宫内膜癌。

体重突然涨到160斤，一查竟是子宫内膜癌

严小姐今年28岁，一直想减肥。可近几年因为工作比较忙，平时很少运动，再加上从不亏待自己，想吃就吃，体重一下涨到了160斤。

两年前严小姐就已经结婚，夫妻俩一直想要个孩子，可备孕许久未果。

夫妻觉得不太对劲，想着去医院做个检查，找出不孕原因。

进行妇科检查时，医生居然告诉严小姐，她患上了子宫内膜癌。

超声显示：严小姐的子宫内膜回声不均，内膜厚；宫腔镜发现，子宫内膜有不典型增生，局灶癌变。

收到诊断书时，夫妻俩很诧异：这个不是老年女性才会得的病吗，才28岁为什么会中招？

结果医生说了一句话：虽然年轻人得的几率小，但太过肥胖，患上子宫内膜癌的几率则会增加。

知道原因后，严小姐后悔不已，没想到自己的放纵居然让癌细胞有了“可趁之机”。


体重超过这个数，发病风险增3倍

肥胖对健康的危害很大，比如常见的糖尿病、高血压、心脑血管病都跟它有关。但很多人还不知道的是，肥胖也是肿瘤的高危因素。

尤其是子宫内膜癌，更是与肥胖关系密切。

研究表明，体重超过正常上限15%的人，发病风险增加3倍；子宫内膜癌的早期患者中，有七成为肥胖女性。

究其原因，主要与女性体内激素有关。

如果女性性激素合成过多，多余的雌激素被佛化后会储存于脂肪组织成；同时，脂肪细胞中的雌激素持续进入血液，对子宫内膜造成刺激，进而引起癌变。

专家提醒，想要避开子宫内膜癌，首先要做的就是减肥，最直接的方法就是控制脂肪食物的摄入并加强锻炼，以早日摆脱“高危人群”标签。


绝经女性也是高危人群

为什么子宫内膜癌易“找上”绝经妇女呢？

上海交通大学附属第一人民医院妇产科主任丰有吉教授给出了答案。

现代女性都想要追求更好的生活质量，为了阻止自己衰老，延迟绝经，有些女性会接受激素替代治疗。

这样子宫内膜会长期受到雌激素刺激，而此时她们体内又缺乏孕激素拮抗，久而久之就会诱发子宫内膜增生，甚至使其癌变。

另一方面，中年女性很多都患有高血脂、高血压等慢性病，这些疾病也是子宫内膜癌的高危因素。

因此，绝经后的女性如果出现“阴道出血”要引起重视，可能是子宫内膜癌前兆！

此外，年轻女性平时也要注意自己的月经情况，长期月经不规律、经量增多且经期延长，也要及时去医院就诊。

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