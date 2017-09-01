身体有这4个症状要重视，可能是早期卵巢癌！别再错过了

核心提示：据统计，全球每年有22万以上女性患上卵巢癌，其中约有六成患者死亡。卵巢作为女性的内生殖器官，因为位置比较深，初起症状轻微，所以很难被察觉，待到发现时，已经到了晚期，这时已经失去最佳治疗时间。

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据统计，全球每年有22万以上女性患上卵巢癌，其中约有六成患者死亡。卵巢作为女性的内生殖器官，因为位置比较深，初起症状轻微，所以很难被察觉，待到发现时，已经到了晚期，这时已经失去最佳治疗时间。

会“隐身”的卵巢癌

卵巢在腹腔内部，常规的妇科检查一般只能查到卵巢囊肿，进而以为它只是一种普通的妇科疾病。

而且，女性生理周期紊乱也会引起卵巢囊肿，但这种囊肿在生理期后就会恢复正常。

但有病变的囊肿则不然，它们经期后并不会恢复，这时需要进一步检查，才能判断它到底是正常的卵巢囊肿还是卵巢肿瘤。

由于检测技术有限，目前还不能从外部确定卵巢疾病。

即使用B超、彩超也只能查出个大概，再加上内分泌功能、胚胎发育等因素的影响，使卵巢癌在早期并无明显症状。

卵巢癌早期四大症状

虽然卵巢癌早期很难发现，但只要细心观察，还是可以通过身体其他部位的症状发现它的。





腹部疼痛：由于腹腔长期受到肿瘤的侵润，腰腹部会出现疼痛感，这时应该及时就医。

下肢水肿或外阴肿大：肿瘤长到一定大小后，会压迫盆腔，使血流不畅，进而表现为外阴肿大和下肢水肿的现象。

月经过少或闭经：正常月经推迟或提前一周都是正常的，但如果这个月推迟，下个月提前，甚至出现月经稀少的情况，这就代表卵巢出了问题。如果长时间闭经，可能是内分泌出现紊乱，这时应及时就医进行诊治。

性激素紊乱：当卵巢长有肿瘤时，卵巢的内分泌功能会受到影响，进而导致性激素分泌异常。

三类女性是卵巢癌“最爱”





第一，无性生活的女性

研究表明，有正常性生活的女性患上卵巢癌的几率比无性生活的女性低，所以规律性生活对预防卵巢癌有一定作用。

第二，40岁以后的女性

此外，卵巢癌的发生还跟年龄有关。40岁以后的女性，年龄越大，患上的几率越大，尤其是在绝经期最为危险。

第三，生活水平较高的女性

研究发现，跟经济比较拮据的人相比，生活水平较高的女性卵巢癌发病率比一般人要高。

主要是因为她们日常生活中摄入更多的脂肪，从而引发卵巢癌。