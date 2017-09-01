得了癌症能自愈吗？可以，几率10万分之一

核心提示：有人说，有些人得癌后不治疗，几年后癌细胞消失了，这种说法真实吗？

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如今谈癌变色，癌症似乎比毒蛇、猛虎还可怕！在很多人眼里，癌症是不治之症，不治会死，治也不一定活。

不得不说，这种想太过极端。

但还听到有人说，有些人得癌后不治疗，几年后癌细胞消失了，这种说法真实吗？

癌症真的能不治而愈吗？几率十万分之一

是真的，癌症不治也能痊愈的案例并非没有。

其实对癌症自愈是有严格的定义的：

1. 有明确的诊断依据；

2. 从未接受过肿瘤相关治疗；

??3. 经手术、活检证实确实已经痊愈；

4. 长期存活的证据??：<10岁无瘤生存≥20年，10岁-40岁无瘤生存≥18年。??

??在这样的严格定义下，有学者调查了全球的868例癌症自愈病人，由此认为癌症自愈是存在的。????

甚至还有专家对自愈的案例进行统计发现，自愈的发生几率大约在1/80000到1/100000之间。





有些癌症自愈几率大

比如神经母细胞瘤。

如果患者在1岁以内，没有症状神经母细胞瘤，医生一般会建议定期检查，不用主动治疗。

这种情况下，神经母细胞瘤会随着年龄增长，慢慢转成良性病变。

不过，对于年长的有症状的患者就无法自愈，还是需要积极治疗。

乐观情绪有治疗癌症的作用吗？

网上经常能看到“癌症性格”的文章，主要指的是太较真容易引发癌症。

很多医生在提到防癌方法时总会提到“乐观”一词，指的就是改善不良性格，保持乐观积极的情绪，对事不要太认真。

这样，是否真的可以防治癌症呢？





为了验证它的真实性，2010年有学者进行了一项6万人的研究，发现性格与癌症的发病风险并没有关系；而乐观积极的情绪并不能延长癌友的生存时间。

如此看来，癌症性格是不存在的，乐观积极的情况地癌症并没有直接作用。

不过，良好的情绪对患者的病情确实有间接作用，至少可以解放患者精神，使他更好地接受治疗，进而增强患者对抗癌症的信心。

总结：癌症不治而愈的情况虽然存在，但几率太低，所以不值得我们拿生命去冒险！

因此，得了癌症后，最好还是尽快治疗，这样才不白来这世界一遭！