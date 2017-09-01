39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 癌症 > 肿瘤新媒体 > 正文
综合
问医生

得了癌症能自愈吗？可以，几率10万分之一

癌症文章排行榜
2017-09-3039健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：有人说，有些人得癌后不治疗，几年后癌细胞消失了，这种说法真实吗？

温馨提示：

一双筷子、洗个澡都会引发癌症？但只要做好8件事就能一辈子远离肿瘤。关注微信公众号 39健康网 ，发送 抗癌 学习癌症预防绝招。

如今谈癌变色，癌症似乎比毒蛇、猛虎还可怕！在很多人眼里，癌症是不治之症，不治会死，治也不一定活。

不得不说，这种想太过极端。

但还听到有人说，有些人得癌后不治疗，几年后癌细胞消失了，这种说法真实吗？

癌症真的能不治而愈吗？几率十万分之一

是真的，癌症不治也能痊愈的案例并非没有。

其实对癌症自愈是有严格的定义的：

1. 有明确的诊断依据；

2. 从未接受过肿瘤相关治疗；

3. 经手术、活检证实确实已经痊愈；

4. 长期存活的证据：<10岁无瘤生存≥20年，10岁-40岁无瘤生存≥18年。

在这样的严格定义下，有学者调查了全球的868例癌症自愈病人，由此认为癌症自愈是存在的。

甚至还有专家对自愈的案例进行统计发现，自愈的发生几率大约在1/80000到1/100000之间。


有些癌症自愈几率大

比如神经母细胞瘤。

如果患者在1岁以内，没有症状神经母细胞瘤，医生一般会建议定期检查，不用主动治疗。

这种情况下，神经母细胞瘤会随着年龄增长，慢慢转成良性病变。

不过，对于年长的有症状的患者就无法自愈，还是需要积极治疗。

乐观情绪有治疗癌症的作用吗？

网上经常能看到“癌症性格”的文章，主要指的是太较真容易引发癌症。

很多医生在提到防癌方法时总会提到“乐观”一词，指的就是改善不良性格，保持乐观积极的情绪，对事不要太认真。

这样，是否真的可以防治癌症呢？


为了验证它的真实性，2010年有学者进行了一项6万人的研究，发现性格与癌症的发病风险并没有关系；而乐观积极的情绪并不能延长癌友的生存时间。

如此看来，癌症性格是不存在的，乐观积极的情况地癌症并没有直接作用。

不过，良好的情绪对患者的病情确实有间接作用，至少可以解放患者精神，使他更好地接受治疗，进而增强患者对抗癌症的信心。

总结：癌症不治而愈的情况虽然存在，但几率太低，所以不值得我们拿生命去冒险！

因此，得了癌症后，最好还是尽快治疗，这样才不白来这世界一遭！

39健康网官方微信公众号 关注“39健康网”公众号，免费问医生！

身体总有点病痛，又不想跑医院？体检报告出了，数据看不懂？把问题发给我们的万名医生吧！微信扫一扫或搜索公众号“39健康网”并关注，随时随地专家答疑！

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

肿瘤 癌症 癌症可以自愈吗

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

肝癌的早期症状肝癌的早期症状
5症状是不孕征兆5症状是不孕征兆
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 咽炎是怎样引起的？咽炎有什么症状？ 咽炎是怎样引起的？咽炎有什么症状？

咽炎是什么原因引起的？咽炎有什么症状表现？…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 宝宝哭不停？查查5原因 宝宝哭不停？查查5原因

宝宝哭的原因有哪些？有些刚出生几个月的宝宝莫名地哭泣，…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈