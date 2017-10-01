30岁男子查出肠癌晚期，大哭后悔：都是这个坏习惯害的

核心提示：家住南京的小王（化名）今年刚满30岁，而且新婚不久，可就在不久前被诊断为晚期肠癌，连手术的机会都没有。躺在病床上的小王后悔不已，直言都是常吃烧烤害的。

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家住南京的小王（化名）今年刚满30岁，而且新婚不久，可就在不久前被诊断为晚期肠癌，连手术的机会都没有。躺在病床上的小王后悔不已，直言都是常吃烧烤害的。

后来才知道，小王非常爱吃烧烤，甚至被朋友封为“烧烤达人”，七天中有五天在吃烧烤，几乎吃遍了南京各大烧烤店。

直到半年前，小王发现自己有便血的出现，以为只是吃烧烤上火引起，也没太在意，向家人提起时，大家也以为是痔疮，直到便血问题越来越严重，甚至伴随腹部疼痛后，小王这才想到去医院进行就诊。

医生表示，病理最终确诊小王患了肠癌，且是晚期无法手术，年纪轻轻就患肠癌的比例现在越来越高，除去基因遗传因素外，不良的饮食习惯是导致肠癌发病的“罪魁祸首”。

为何常吃烧烤容易导致消化道癌变？

为什么吃烧烤会导致肠癌的发生？专家表示，主要是因为烧烤在制作的过程中会产生一种叫苯并芘的致癌物质，此外，肉类的蛋白质在烧烤过程中还会产生杂环胺和多环芳香烃类化合物，这都是较强的致癌物。





这些致癌物质吃进人体后，首先接触的就是消化系统、胃、肠道长期接触致癌物后，引发癌变。

除了吃烧烤会导致肠癌外，这些也都会！

不久前，世界癌症研究基金和美国癌症研究所的一份大数据调查报告显示，除了明显的遗传因素外，有一半以上的肠癌是因为不良的生活习惯引起，比如：

1、大量摄入（每周＞500g）红肉和加工肉，包括猪肉、牛肉、热狗等，2015年，世卫组织癌症机构也明确把加工肉类列为致癌物。

2、每天饮用≥2种酒精饮料，酒精含量大于30g.

3、吃过少的的蔬菜和水果，含血红素铁的食物，摄入过少，易增加患肠癌的风险。

4、其它因素：例如肥胖、身高过高等。

日常生活中我们该如何预防肠癌？





对于常年吃高脂“红肉”过多、久坐不动、不按时排便、直系亲属有过消化道肿瘤病史的人一定要积极预防肠癌的发生，如何做？专家建议：

首先增加膳食纤维在餐桌上的比例，有研究表示每天摄入90克全谷物可直接降低肠癌风险17%。

其次，增加运动量：多运动可以降低结肠癌风险，也能够降低高脂含量，维护心血管的健康。

其他：有限的证据表明，鱼类、含有维生素C的食物（橘子、草莓和菠菜等）、多种维生素、钙剂、乳制品也可以降低结直肠癌风险。