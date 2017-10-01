39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 癌症 > 肿瘤新媒体 > 正文
综合
问医生

30岁男子查出肠癌晚期，大哭后悔：都是这个坏习惯害的

癌症文章排行榜
2017-10-0239健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：家住南京的小王（化名）今年刚满30岁，而且新婚不久，可就在不久前被诊断为晚期肠癌，连手术的机会都没有。躺在病床上的小王后悔不已，直言都是常吃烧烤害的。

温馨提示：

一双筷子、洗个澡都会引发癌症？但只要做好8件事就能一辈子远离肿瘤。关注微信公众号 39健康网 ，发送 抗癌 学习癌症预防绝招。

家住南京的小王（化名）今年刚满30岁，而且新婚不久，可就在不久前被诊断为晚期肠癌，连手术的机会都没有。躺在病床上的小王后悔不已，直言都是常吃烧烤害的。

后来才知道，小王非常爱吃烧烤，甚至被朋友封为“烧烤达人”，七天中有五天在吃烧烤，几乎吃遍了南京各大烧烤店。

直到半年前，小王发现自己有便血的出现，以为只是吃烧烤上火引起，也没太在意，向家人提起时，大家也以为是痔疮，直到便血问题越来越严重，甚至伴随腹部疼痛后，小王这才想到去医院进行就诊。

医生表示，病理最终确诊小王患了肠癌，且是晚期无法手术，年纪轻轻就患肠癌的比例现在越来越高，除去基因遗传因素外，不良的饮食习惯是导致肠癌发病的“罪魁祸首”。

为何常吃烧烤容易导致消化道癌变？

为什么吃烧烤会导致肠癌的发生？专家表示，主要是因为烧烤在制作的过程中会产生一种叫苯并芘的致癌物质，此外，肉类的蛋白质在烧烤过程中还会产生杂环胺和多环芳香烃类化合物，这都是较强的致癌物。


这些致癌物质吃进人体后，首先接触的就是消化系统、胃、肠道长期接触致癌物后，引发癌变。

除了吃烧烤会导致肠癌外，这些也都会！

不久前，世界癌症研究基金和美国癌症研究所的一份大数据调查报告显示，除了明显的遗传因素外，有一半以上的肠癌是因为不良的生活习惯引起，比如：

1、大量摄入（每周＞500g）红肉和加工肉，包括猪肉牛肉热狗等，2015年，世卫组织癌症机构也明确把加工肉类列为致癌物。

2、每天饮用≥2种酒精饮料，酒精含量大于30g.

3、吃过少的的蔬菜和水果，含血红素铁的食物，摄入过少，易增加患肠癌的风险。

4、其它因素：例如肥胖、身高过高等。

日常生活中我们该如何预防肠癌？


对于常年吃高脂“红肉”过多、久坐不动、不按时排便、直系亲属有过消化道肿瘤病史的人一定要积极预防肠癌的发生，如何做？专家建议：

首先增加膳食纤维在餐桌上的比例，有研究表示每天摄入90克全谷物可直接降低肠癌风险17%。

其次，增加运动量：多运动可以降低结肠癌风险，也能够降低高脂含量，维护心血管的健康。

其他：有限的证据表明，鱼类、含有维生素C的食物（橘子、草莓和菠菜等）、多种维生素、钙剂、乳制品也可以降低结直肠癌风险。

痔疮

枸橼酸他莫昔芬片肠癌

常见症状：炎性外痔 静脉曲张性外痔

并发症状：缺铁性贫血 贫血

相关检查：肛检

推荐用药：肛泰

肛泰

凉血止血，清热解毒，燥湿敛疮，...[详细]

￥29购药

症状体征 用药治疗 饮食保健 病理病因 检查鉴别 并发病症 预防护理

推荐医院：上海交通大学附属瑞金…预约挂号广东省中医院预约挂号

推荐医生：席亚鸣 主任医师苏琪 主任医师王晏美 主任医师

李振大李振大
向我提问
39健康网官方微信公众号 关注“39健康网”公众号，免费问医生！

身体总有点病痛，又不想跑医院？体检报告出了，数据看不懂？把问题发给我们的万名医生吧！微信扫一扫或搜索公众号“39健康网”并关注，随时随地专家答疑！

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

肠癌 痔疮 结肠癌 肥胖

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

肝癌的早期症状肝癌的早期症状
5症状是不孕征兆5症状是不孕征兆
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 咽炎是怎样引起的？咽炎有什么症状？ 咽炎是怎样引起的？咽炎有什么症状？

咽炎是什么原因引起的？咽炎有什么症状表现？…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 宝宝哭不停？查查5原因 宝宝哭不停？查查5原因

宝宝哭的原因有哪些？有些刚出生几个月的宝宝莫名地哭泣，…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈