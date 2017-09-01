12岁女孩长巨型乳腺纤维瘤！医生告诫：2类食物要少吃

核心提示：对于乳腺肿瘤，大家最熟悉最怕的莫过于乳腺癌，殊不知，一种良性肿瘤也对女性健康有巨大危害，如不及时治疗，还有可能变成乳腺癌。

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对于乳腺肿瘤，大家最熟悉最怕的莫过于乳腺癌，殊不知，一种良性肿瘤也对女性健康有巨大危害，如不及时治疗，还有可能变成乳腺癌。

12岁女孩胸部疯长 一查竟是乳腺纤维瘤

12岁的圆圆早就独立洗澡，可上周，妈妈和她一起洗澡时发现：女儿的胸部两边不对称，右边的比左边大很多。

妈妈觉得不对劲，于是问圆圆最近身体有没有什么不舒服。

圆圆告诉妈妈，原来两个月前，她就发现右胸口有小硬块，不痛不痒，但最近却越长越大。

妈妈了解情况后，马上带圆圆去了医院，医生检查后诊断为乳腺纤维瘤，而且硬块已长到7.8cm，只能进行手术治疗。





一个月接诊20多例 多数为十几岁女孩

肿瘤外科副主任王金湖介绍说，圆圆的情况并不少见，这一个月已经接诊了20多例了。

“青春期乳腺纤维瘤高发年龄为10-13岁，尤其以初潮前后多发。”

这个年龄段的女性雌激素过高，再加上不合理饮食（如摄入过多雌激素食物），所以得纤维瘤的概率特别高。

王金湖说，有些女性的乳腺组织对激素比较敏感，一旦受到刺激，乳腺组织就会增生，从而引发乳腺纤维瘤。





乳腺纤维瘤，要不要一切了之？

我们都知道，乳腺纤维瘤是一种良性病变，那是不是可以放任不管呢？

王金湖提醒说，虽然它只是良性病变，但绝对要引起重视。

虽然有一部分的乳腺纤维瘤会随着时间的推移，会逐渐萎缩消失。但大部分的还是需要密切随访。

一般1cm以下的纤维瘤只需定时随访即可；如果在1cm以上，就要特别引起重视。

文献报道显示，乳腺纤维瘤的癌变几率为0.038-0.12%，虽然几率极低，但也有一定风险。

王金湖说，不建议乳腺纤维瘤一切了之，大部分的纤维瘤可定期随诊，如果比较大，可用微创清除肿块。

他提醒，青春期女孩要减少高雌激素、高蛋白食物的摄入，切莫胡乱进补，同时还要注意自检，一旦发现硬质肿块，要及时就医。