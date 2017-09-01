20出头就得了癌前病变，哭诉说是男友害了自己！

核心提示：宫颈癌，一听就是中年女性才得的病！可近年来，宫颈癌居然“盯上”了年轻人，专家表示，宫颈癌的年轻化，主要跟年轻女性的性生活有关。

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宫颈癌，一听就是中年女性才得的病！可近年来，宫颈癌居然“盯上”了年轻人，专家表示，宫颈癌的年轻化，主要跟年轻女性的性生活有关。



大学生诊断患上癌前病变，事后居然骂男友

小美是一名大四的学生，自认身体一直很好。

可最近她突然发现月经不太正常，因此去医院做检查。

经过一系列检查之后，医生很遗憾地告诉她：得了宫颈癌前病变。

事后医生问她平时的生活习惯和性生活，才发现这个癌前病变都是不注意性生活卫生所致，再加上1年前做过人流，身体抵抗力差才感染上HPV病毒。

“好在发现的早，再晚个几年就是真的宫颈癌了。”医生感叹道。

小美听后脸色惨白，哭着骂道：“都是那几个混蛋害的。”

医生介绍，现在宫颈癌呈年轻化趋势，像小美这种年纪轻轻就患上的不在少数，甚至还有15岁就中招的。主要患病原因都和过早性生活有关。

之后医生为小美进行了治疗，并告诫她以后要注意性生活卫生，否则只会害了自己。





为什么年纪轻轻患上宫颈癌，都跟这4点有关！

1、性伴侣过多、生育过多、有流产史或性生活过早；

2、配偶包茎、包皮过长、性伴侣有多个性对象者；

3、人乳头瘤病毒、人巨细胞病毒、疱疹病毒或真菌感染；

4、宫颈糜烂、裂伤加大宫颈感染几率；

宫颈癌预防，有三大要点

复旦大学附属中山医院徐汇医院妇科主任李敏表示，宫颈癌是所有癌症中唯一有明确病因，可早期预防的癌症。



研究显示，约有99%以上的宫颈癌和HPV感染有关，所以只要阻止HPV感染，几乎就可以完全防住宫颈癌。





宫颈癌的预防主要分为三部分：

1. 接种疫苗；

2. 做好宫颈筛查；

3. 出现症状及时检查并治疗；

从HPV感染到宫颈癌前病变，最多需要10年

李敏介绍，HPV感染是宫颈癌的主要致病因素，但感染了HPV并不一定会得宫颈癌。



一般从持续感染HPV到宫颈癌前病变，最短也需要7-10年，这就意味着在这个过程中，完全可以预防并控制病情发展。

因此李敏医生建议，同年龄的男孩和女孩都应该注射HPV疫苗，而且最好在推荐年龄接种。

不过HPV疫苗虽然可以预防大部分的宫颈癌，但并不能终身免疫，接种后也要定期做筛查。