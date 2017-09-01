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这个地区食管癌高发，被称为癌症县！当地人都有这4个习惯

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2017-09-2939健康网
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核心提示：可能大家对这个林县并不了解，它最大的创举就是修建了红旗渠。但在医学圈里，林县很有名，因为它曾经是一个癌症县。

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可能大家对这个林县并不了解，它最大的创举就是修建了红旗渠。但在医学圈里，林县很有名，因为它曾经是一个癌症县。

河南林县是食管癌高发区，曾经是一个癌症县

根据《2012中国肿瘤登记年报》显示，河北、河南和山西是食管癌发生率最高的三个地区。其中河南省的食管癌最为出名，因为在上个世纪八十年代，林县还被称为癌症县。

当时整个县都呈现出一种病态：男性很难找到对象，而女性只要条件稍好一些，都会想办法嫁出去，原因就是，这里癌症高发。

在当地，还流行着几个顺口溜“紧噎慢噎，三个半月”“十个癌九个埋，还有一个不是癌”，它们都具有同一个意思，就是指这里的食管癌患者比较多，因它而死的人也较多。

那时候林县的食管癌到底有多可怕？查阅当时的资料可以发现，恶性肿瘤占男女死因的比例为26.29%和21.52%，其中食管癌发病率占到了所有恶性肿瘤的60%以上。

在当时癌症发病率还不高的情况下，林县的人就有四分之一死于癌症。

四个原因导致食管癌高发

到底是什么原因，使林县成为癌症高发地？研究发现，这里的人食管癌高发，主要跟当地生活习惯有着巨大的关系。


原因一：长期吃腌菜

由于林县位于深部山区，土地瘠而且经常缺水，新鲜蔬菜比较少。

所以那里的人经常会做一些腌菜，所以去到那边你会发现，每家必有一口大缸。

他们都是用自己种的白菜萝卜制作的。把新鲜蔬菜采集后，装进大缸里，等一定时间，菜就腌好了，等到冬天再拿出来吃。

众所周知，腌菜中含有较多的亚硝酸盐，长期摄入会加大癌症的发病率。

此外，腌菜过程中会加入过量的盐，这也是引起癌症高发的原因之一。

原因二：霉变食物吃得多

山区比较穷，也没有很好的地方可以买酒，所以他们就吃自己酿的酒。

一般以薯干或玉米等粮食酿制。看起来很健康，实则不然！因为这些粮食很可能霉变，导致酒被污染。


而霉变食物中含有的黄曲霉素是强致癌物，长期摄入易引发癌症。

原因三：饮食结构简单

因为穷，当时林县人一年也就秋季和夏季有新鲜蔬菜吃，其他时间大多以腌菜为主菜，所以造成饮食结构单一。

长此以往，那里的居民体内就会缺乏各种维生素、微量元素和蛋白质，营养的不均衡，也是癌症发生的基础。

原因四：经常吃烫食

在对林县进行调查时发现，那里人很喜欢吃烫食，一碗滚烫的面条一下就吃完了。

而长期吃烫食，容易烫伤口腔和食管黏膜，引发食管炎，久而久之，黏膜难以修复，再加上亚硝酸盐等致癌物质的作用，引发食管癌。


虽然现在大家的生活条件好了，但最新的中国癌症地图上显示，河南仍然是食管癌的高发区。我们想要远离食管癌，就要改掉以上提到的生活习惯。

南方医科大学南方医院肿瘤科副主任尤长宣介绍，预防食管癌，总结起来有这几点：少吃腌菜、限少喝酒、不吃烫食、吃饭细嚼慢咽。

此外，还要了解食管癌的早期信号，一旦发现异常，及时做检查：

一是吞咽食物时有异物感；

二是咽喉部有异物感，咽不下也吐不出；

三是胸部不适，主要表现为胸骨胀闷或疼痛，在疲劳或进食时加重。

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