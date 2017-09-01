都是肝硬化，一个发展成肝癌，另一个逆转成乙肝，为什么？

核心提示：两个人同时得了肝硬化，一个最终发展为肝癌，另一个却逆转成轻度乙肝，这是为什么呢？

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两个人同时得了肝硬化，一个最终发展为肝癌，另一个却逆转成轻度乙肝，这是为什么呢？





一个逆转成乙肝，一个成肝癌

福建医科大学附属第一医院肝病中心副主任朱月永曾经接诊过两名肝硬化患者，病情大致相同，可结果却大相径庭。



白领A是一个41岁的肝硬化患者，处于肝硬化代偿期；白领B43岁，处于肝硬化失代偿期，相比A更为严重。

因为两位患者的病情情况大致相同，朱主任同时为两名患者开了口服药物进行抗病毒治疗。

然而几年后，两名患者的病情进展却天差地别。

41岁的A病情处于肝癌中晚期，不得不接受以化疗为主的综合性治疗；

而43岁的B目前已转为轻度乙肝，只需按时服药定期随访即可，不会有生命危险。





医生解释：只因不按时吃药，使肝硬化成了肝癌

这个结果让朱主任很意外。朱主任说，其实造成这个结果的原因是依从性问题，从两名患者的治疗过程就能发现差异。

A的病情因为较轻，患者对病情不太重视，开的药也不按时吃。半年后，症状明显减轻，生物指标都正常，A就擅自停药了，连随访检查都省了。

2年后，患者突然出现下肢水肿、眼睛发黄、腹胀等症状，于是再次就医。此时，他已处于肝硬化失代偿期，还伴有高度黄疸和低蛋白血症。更可怕的是，B超发现右肝出现了占位性病变，经检查证实，已经出现了肝癌。

而B患者虽然病情较重，甚至期间出现过肝衰竭。但经过按时服药，定期复查，病情逐渐好转。5年时间过去了，他的病情已经得到有效控制，肝硬化也由失代偿期逆转为轻度乙肝。

抗病毒治疗需长期不间断，定期检查更是不可忽视

朱主任指出，乙肝是由乙肝病毒复制引起的，通过抗病毒治疗，可抑制病毒复制，使它无法向肝硬化、肝癌发展。

但不幸的是，目前没有一种抗病毒药物能彻底清除乙肝病毒，所以一旦停药，肝炎就会复发。

数据显示，临床上约有一半患者服用抗病毒药物停药后复发的现象。

因此，乙肝抗病毒药物应长期服用，绝不能轻易停药。停药、减药应遵医嘱。





乙肝患者一旦停药，或可产生耐药

擅自搞定药除了有复发风险之外，还可能会产生耐药。

福建省立医院感染性疾病科主任林棱指出，患者轻易停药，很容易出现继发性耐药。这样会加大治疗的难度。

据林主任介绍，用抗病毒药物治疗停药后复发的患者，有相当一部分已经产生耐药，再治疗时，治疗方案就需要更改，这会大大增加治疗的难度。

而且，耐药性乙肝患者体内的耐药病毒株一旦传染给他人，还产生一些原发性耐药病人，使治疗变得更为复杂。

林主任提醒，乙肝患者应尽早用药，而且要坚持服药。