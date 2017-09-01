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身体有这三个异常，说明肝硬化即将癌变！赶紧去医院保命

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2017-09-2739健康网
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核心提示：我们都知道，肝癌的形成有三步“肝炎－肝硬化－肝癌”，由此可见，肝硬化是肝癌的最后一道防线。有数据显示，肝硬化患者转化成肝癌的比例为10％，所以及时治疗肝硬化，阻止它恶化，是远离肝癌的重要手段。

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我们都知道，肝癌的形成有三步“肝炎-肝硬化-肝癌”，由此可见，肝硬化是肝癌的最后一道防线。有数据显示，肝硬化患者转化成肝癌的比例为10%，所以及时治疗肝硬化，阻止它恶化，是远离肝癌的重要手段。

肝硬化是什么？

顾名思义，肝硬化就是肝脏变硬了。

正常的肝脏跟嘴唇一样软、有弹性，而硬化的肝摸上去就如同鼻尖一样，有韧性却没有弹性。而且病程越长，肝脏则越硬。

肝硬化其实就是各种不良因素使肝细胞破裂死亡，进一步触发机体的自发修复机制所导致的结果。

就像皮肤一样，肝脏受损后只能做到瘢痕修复，表现为肝纤维化，纤维化持续发展，渐渐使肝脏失去弹性，慢慢变硬，就成了肝硬化。

其中，约有10%的肝硬化患者是由乙肝转化而来。

肝硬化严不严重，三个地方一看就知

初起的肝硬化并不存在癌变的可能，但如果持续不治疗，甚至对它进行不良刺激，肝硬化愈加严重，癌变的几率也会加大。肝硬化严不严重，可以从以下三方面来看。


第一，肝脏形态

可通过B超或CT查看肝脏形态。

如果检查显示肝脏缩小、表面凹凸不平、边缘变钝、肝回声不均匀、呈结节状、肝静脉变细、腹腔内有液体，提示肝硬化严重。

第二，有无并发症

如果患者只出现轻度乏力、腹胀、食欲减退现象，还没有出现腹水、肝性脑病等并发症，这在医学上被称为“代偿期肝硬化”，属于肝硬化的最轻级。

但如果患者已经出现肝性脑病、腹水、食管胃底静脉曲张破裂出血、alt和ast都升高，这在医学上称为“失代偿期肝硬化”，说明肝硬化比较严重了。

第三，肝功能情况

如果患者肝功能基本正常，无明显黄疸、白蛋白和凝血酶原活动度也基本正常，代表肝硬化的病情相对稳定，医学上把它称为“静止期肝硬化”。

如果患者肝功能异常、凝血酶原活动度和白蛋白较低，胆红素有显著升高，这就属于“活动性肝硬化”，病情较为严重。


肝硬化癌变三大信号

信号一：肝区疼痛

肝脏一旦出现肿瘤，肝包膜被拉扯，就会引起肝区疼痛。疼痛部位多在右肋，可不定时或持续发作。

另外，如果有肝硬化或肝炎病史，突然出现肝区疼痛，也可能是肝癌征兆。

信号二：急速消瘦

短期内体重极速下降、总是疲惫不堪、精神不集中，应引起足够重视。

这是由于肝功能下降引起消化吸收障碍所致。

另外，肝功能受损也会引发凝血障碍，从而引起出血，所以发生出血也是肝硬化癌变征兆。

信号三：甲胎蛋白升高

看肝脏是否癌变的最佳方法就是做检查，只需做个血清甲胎蛋白（AFP）和腹部B超即可。

如果有肝癌，AFP通常会超过400纳克。

临床发现，血清甲胎蛋白升高8个月后，肝癌患者才发现明显症状，所以不应该单纯用症状来判断肝癌，应把检查作为判断的第一方法。

专家建议，有肝炎病史、肝癌家族史、5-8年酗酒史、肝硬化史的人群，最好每3-6个月查一次甲胎蛋白，每半年做一次B超，以便早发现早治疗。

即使不是高危人群，也建议每年体检时增加一项AFP，以便及时发现肝癌。

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