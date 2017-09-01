又一个上班族得癌！32岁女孩从确诊到生命垂危只有4个月

核心提示：上班族小尹最近遭遇一件非常不幸的事，才32岁的她居然确诊了肠癌，短短4个月，病情竟到了弥留之际。

一双筷子、洗个澡都会引发癌症？但只要做好8件事就能一辈子远离肿瘤。关注微信公众号 39健康网 ，发送 抗癌 学习癌症预防绝招。

上班族小尹最近遭遇一件非常不幸的事，才32岁的她居然确诊了肠癌，短短4个月，病情竟到了弥留之际。

从确诊到生命垂危，只有4个月

4个月前，小尹下班回家，突然腹痛不止，家人见状赶紧送去了医院。

B超和CT显示，小尹腹部有一个大包块，一开始医生认为病人这么年轻，疼痛部位在右下腹，考虑可能是卵巢囊肿破裂，于是马上让家属办入院手续。

可之后一系列的检查却让医生大吃一惊——小尹的腹腔里长满了结节，医生猜测可能是肠道恶性肿瘤。

手术后，患者马上被转到浙江大 学医学院 附属第二医院，医生对小尹进一步做了肠镜检查，这才发现在结肠起始端发现了肿瘤原发灶。可这时，小尹的肠癌已经到了晚期，手术已经无效，只能接受以化疗为主的综合治疗。

入院后不到一个月，小尹出现了肠梗阻、腹水，感染性休克，进而发展为心肺衰竭，处于弥留之际。

肿瘤外科王达说：“太可惜了，还这么年轻就到了晚期，而且连手术的机会都没有了。”







小小腹痛竟是肠癌早期信号

虽然癌症已经步入年轻化趋势，但这么年轻就患肠癌晚期，实在不应该，到底是为什么呢？

王达说：“在跟家属的沟通中，我们了解到，小尹的肠癌并不是遗传所致。”

不过据患者自己描述，她的身体早就有发出信号，不过都被忽视了。

早在几年前，小尹就发现自己有腹痛的问题，当时只是偶尔发作，她以为只是例假的正常疼痛，就没在意。

王达提醒：“腹痛虽然在平时很常见，但往往也是器质性病变的首要症状。”

所以，不管腹痛是否严重，只要有持续出现，都建议患者进行全面检查，以免延误治疗。

王达认为，现在的年轻人很多病都跟生活习惯有非常密切的关系。

像小尹这样的上班族一样，平时久坐少动，仗着自己年轻，平时即使有点小毛病，也忍过去了，完全不会想到自己会得癌。

而且年轻人最大的共同点就是对自己的身体不够重视。

报告显示，小尹大便有隐血，只要在未发病前做普通的检查就可查出，但小尹却很少体检，上完厕所也是冲完了事，从未观察过自己的排便性状。





便血是大肠癌的最明显信号

之所以让大家观察排便情况，是因为大肠癌的早期信号就在大便里。

王达解释说，胃肠道是人体的消化器官，食物进入体内，由胃部消化，在小肠吸收，最后变成粪便从结肠和直肠排出。

所以一旦这两个部位出现肿瘤，大便通过时与肿瘤摩擦就会引起出血，从肠道排出的粪便性状也会被肿瘤所影响。

因此，便血是大肠癌最典型的早期症状。

王达提醒，若发现便血，不管量多或量少，要第一时间去医院检查，以免耽误治疗时机。