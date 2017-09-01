30岁男子一周5次烧烤，便血来到医院，医生却说无力回天

核心提示：烧烤是大家都爱的街边小食，尤其是在这个天气，吃着烧串，来上几瓶啤酒，那滋味别提多美了！可最近，却有一位男青年因烧烤吃出肠癌，这究竟是怎么回事？
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烧烤是大家都爱的街边小食，尤其是在这个天气，吃着烧串，来上几瓶啤酒，那滋味别提多美了！可最近，却有一位男青年因烧烤吃出肠癌，这究竟是怎么回事？
“烧烤王子”吃出晚期肠癌
前几日，医院来了一位30岁的晚期肠癌患者。
当医生问到他的喜好时，小伙子说自己特别爱吃烧烤，一个星期至少吃5天，因此被朋友称为“烧烤王子”。
因为特别爱吃烧烤，所以他每到一个地方，第一件事就是寻找好吃的烧烤，到现在，南京的各大烧烤店他都吃过了。
当他收到肠癌诊断书时，自己也傻眼了，就这么一个嗜好，却让自己患上了肠癌，还是晚期！
其实早在半年前，患者就已经出现症状了，当时有便血，但患者自以为是痔疮，所以没太在意。
直到最近才觉得不对劲，到医院一检查却已经到了晚期了，这时手术也是回天乏力了。
谈到这个病例时，金黑鹰教授一直在摇头，他觉得非常惋惜，小伙子才30岁，却因爱吃烧烤惹上了肠癌。
年轻人患肠癌，恶性程度更高
金黑鹰主任介绍说，癌症的发生除了跟基因遗传有关外，还跟饮食有密切关系。
临床早就有发现，没有基因遗传的直肠癌患者，他们具有的共同特征就是，饮食不规律，爱吃夜宵烧烤。
近年来，大肠癌越来越年轻化，而中国的发病年龄尤其高，比国外提早10年。
金黑鹰也同意这种癌症年轻化趋势，尤其是最近5年，这种趋势越来越明显。在他接诊的患者中，50岁以下的占到了40%左右。
而且，年轻人患上肠癌，恶性程度更高，预后更差。
预防大肠癌，须三管齐下
癌症的预防是一项重大任务，绝不是只吃某种食物或做某种检查就能防得了的，想要“封死”肠癌之路，还得从饮食、运动、检查三方面入手。
饮食：减少脂肪和红肉食物的摄入，尽量少吃烧烤食物，尤其是肉类；
运动：改变久坐的不良习惯，上班族可增加打水、上厕所的频率，中途可以做些拉伸运动，可促进血液循环。尤其是肥胖人群，更要多加运动。
检查：对于50岁以上的高危人群，一旦出现腹痛、腹泻、大便出血等症状时，应及时到医院做肠镜和直肠指检，可提早发现肠癌。
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