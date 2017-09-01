吃一次烧烤相当于抽60支烟，难怪营养师从来不吃！

核心提示：说到得癌原因时，很多专家总会不知不觉提到苯并芘，它是IARC公布的一级致癌物。生活中哪些食物中含有苯并芘，，我们又如何才能避免它的危害呢？今天小编就跟大家讲解讲解。

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说到得癌原因时，很多专家总会不知不觉提到苯并芘，它是IARC公布的一级致癌物。生活中哪些食物中含有苯并芘，，我们又如何才能避免它的危害呢？今天小编就跟大家讲解讲解。

指导专家：??北京大学公共卫生学院营养与食品卫生系教授 马冠生??

小小苯并芘，居然跟肺癌、肝癌都有关系



苯并芘是生活中很常见的一种致癌物。



它是在1775年发现的，一位英国医生发现成年人患阴囊癌，主要是因为他们小时候经常打扫烟囱，由此推测烟囱里可能存在一种强致癌物。

后来科学家从煤焦油中分离出来苯并芘，这才证实了那位医生的怀疑。

苯并芘是一类多环芳烃化合物，如今我们发现的大多数多环芳烃，它都具有一定的致癌性，其中苯并芘可以说是其中致癌性非常强的一种。

研究表示，长期接触苯并芘，可诱发肝癌、皮肤癌、肺癌和阴囊癌等多种癌症。





苯并芘哪来的？

苯并芘广泛存在于炭、煤、石油、煤焦油等物质燃烧产生的烟气中，汽车发掘、香烟烟雾中，炼油、制作塑料、沥青和焦化等工作潜水中，多次使用的油、烧焦的食物、油炸食物也含有苯并芘。

人体可经吸入、食入和皮肤吸收致病。当苯并芘随气体释放到空气中时，会与空气中的微粒结合成气溶胶，人体吸入肺部，再进入血液循环，久而久之诱发肺癌和心血管病。

但其实，即使苯并芘是强致癌物，但它也有限定含量的。

我国目前对苯并芘的含量限制标准是：

生活饮用水的苯并芘含量在0.01微克/升以下；

肉制品、粮食、熏烤动物性食品中苯并芘含量在5微克/千克以下；

食用植物油类中苯并芘含量在10微克/千克以下；





烧烤是苯并芘“大户”，要尽量少吃

近年来报道得癌的年轻人，很多都有吃烧烤、油炸食物的嗜好，烧烤之所以致癌，其主要原因就是苯并芘。哦，明确地讲应该是以苯并芘为代表的多环芳烃类物质。这类物质的来源主要有四方面：

第一，??熏烤时所用的燃料木炭含有一定量的苯并芘，高温下伴随烟雾会进入食物中；?

第二，烧烤时，滴于火上的食物脂肪会形成苯并芘，再附在食物表面；

第??三，熏烤的肉类和鱼含有糖和脂肪，不完全燃烧时也会产生多环芳烃物质；?

第四，食物炭化时，脂肪因高温裂解，产生的自由基相互结合后生成苯并芘。

此外，反复煎炸的油类、爆炒、油炸的食物中都会产生较多的苯并芘。

其实，生活中很多食物中含有苯并芘，我们无法避免，但只要摄入不过量，自身是可以把它代谢掉的，所以避免苯并芘摄入过多，大家需要注意以下几点：

1. 家里炒菜油温不宜过高。因为温度过高易产生苯并芘，而且高温加热时间越长，产生的有害物越多；

2. 少用油炸、熏烤等烹调方式。

3. 远离烧烤烟雾。外出吃烧烤时尽量选择无烟的位置；家里炒菜时也一定要开油烟机，减少苯并芘的吸入量；

4. 吃烧烤时尽量选择电烤的方式，食物中所含的苯并芘更少；

5. 少吃熏烤食物，熏鱼、熏肉也会含有苯并芘，不宜经常食用。