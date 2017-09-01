这种肿瘤专“盯”1-3岁幼儿！医生：家长别错过这些信号

核心提示：随着医学检测手段的进步，我国总体癌症发生率在逐步上涨，就连儿童也无法幸免。据全国肿瘤登记中心数据显示，我国儿童肿瘤发病率每年都在增长，现已成为儿童死亡的第二原因。

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随着医学检测手段的进步，我国总体癌症发生率在逐步上涨，就连儿童也无法幸免。据全国肿瘤登记中心数据显示，我国儿童肿瘤发病率每年都在增长，现已成为儿童死亡的第二原因。

2岁男孩肚子出现“鼓包”

2岁的男孩小良（化名）活泼好动，最近几周，妈妈却发现他变得“文静”，胃口也差了，以前爱吃的菜吃几口就吃不下了。

一开始妈妈以为是最近天气闷热所致，也没太过在意，可看着孩子日益消瘦，妈妈心想着等周末带孩子去趟医院。

可就在晚上给孩子洗澡时，突然发现他肚子上有一个较大的“鼓包”，于是妈妈一刻不停地去医院挂了急诊。

检查结果令全家人悲痛不已：是肾母细胞瘤。

中山大学肿瘤防治中心儿童肿瘤科孙晓非教授指出，肾母细胞瘤是儿童常见的腹部恶性肿瘤，多见于1-3岁的幼儿，其中最明显的症状就是腹部出现肿块，有些还会出现便血、消瘦、发热和腹痛等症状。

他提醒家长，平时要多留意孩子的身体状况，一旦发现上述症状，应高度警惕肾母细胞瘤。





单侧发病较多，常在洗澡时发现

孙晓非指出，肾母细胞瘤常见单侧肾脏发病，有些患者还可伴有其他畸形，如半身、泌尿生殖系统畸形或眼睛虹膜缺损等。



幸运的是，肾母细胞瘤发病症状不隐匿，一般会在腹部出现肿块。当肿块较小时，孩子不会表现出其他异常，所以妈妈平时给孩子洗澡时要特别留意身上的小包块。

当肿瘤长大时，还可引起发热、消瘦、脸色苍白、腹痛和便血等症状。

是不是肾母细胞瘤？一个方法可确诊

身上长包块很常见，有可能是蚊虫叮咬，也有可能是其他的皮肤问题，那要如何才能确诊是否是肾母细胞瘤呢？

中山大学肿瘤防治中心儿童肿瘤科副主任医师甄子俊介绍说，可以通过腹部CT，检查肾脏受损程度，还能准确地查到肿瘤的范围和位置。

对于“疑似中招”的孩子，医生还会通过X光和验血，来了解患儿身体和器官状况，还可通过胸部CT和腹部超声波扫描，查看肿瘤是否有扩散到其他器官。





正规治疗，生存率可达85%

孙晓非表示，肾母细胞瘤是一种治愈率很高的儿童肿瘤。如正规治疗，约有85%可痊愈，即使癌细胞已经扩散，仍然有七成机会可治愈。

因此，发现孩子患上此病后，家长也不要太过担心，要尽快带孩子入院治疗。

甄子俊说，跟所有肿瘤一样，肾母细胞瘤的首选方法也是手术。如果肿瘤已经比较大，需要先用化疗把肿瘤缩小到一定范围，再进行肿瘤切除。

术后化疗??≠“猛虎”

如果医生发现肿瘤已经扩散到其他部位，医生就会利用放、化疗控制肿瘤扩散。

一般来说，化疗时间为3-6个月，具体的时间长短还要依情况而定。

但如今，社会舆论把化疗渲染得太过可怕，以至于很多家长一听到化疗就想拒绝，担心孩子受不了。

且不说化疗的后果是否有大家所说的那么可怕，跟成人相比，儿童肿瘤对化疗的耐受更好，而且随着医学技术的发展，现在的化疗早已不会出现“边做边呕”的情况了，所以家长大可放心。

甄子俊表示，孩子术后化疗要越早越好，最迟别超过一周，不过具体的诊疗方案就要由医生根据患者的具体情况来定。