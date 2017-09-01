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26岁男子确诊肝癌晚期，医生说无可救药，妈妈却催他还钱

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2017-09-2439健康网
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核心提示：都说母亲把儿女当宝，可最近听说了一个故事，里面的母亲简直让所有人唾弃。

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都说母亲把儿女当宝，可最近听说了一个故事，里面的母亲简直让所有人唾弃。

26岁儿子得肝癌 母亲不救反催还钱

李先生家住江西一个偏远的小村落，之前一直在广东厂里打工，可在去年，他明显感觉到身体不舒服，去医院检查，医生告诉他得了晚期肝癌！

之后，全家人为了他一直到处求医，家里的积蓄也用得差不多了，可每到一个医院，医生看完报告后都是摇头，全家人都失去了信心，只有李先生自己仍然想寻求一丝希望，毕竟还有一大家子等着他养。

可当医生说他只能活6个月时，母亲和姐姐达成了共识，认为此时放弃治疗是最好的。

在此之前，李先生从母亲和姐姐那里拿了不少钱治病，她们眼看他活不了多久了，更是不愿意再出钱，而且还一直催李先生和他妻子把之前借的钱还上。

即使知道李先生家里还有两个女儿要养，母亲和姐姐仍然没有一点怜悯之心，反而在谋划等他走后把小孩送人，理由是她们养不起。

看着母亲和姐姐这样的态度，夫妻俩也不愿再向她们求助，第二天一早立即办理了出院手续。

他说“既然治不好了，我就希望接下来的日子跟老婆孩子好好过。


肝癌到了晚期，能活多久？

任意一种癌症到了晚期，都是很痛苦的。但具体能活多久，主要跟治疗手段和病人的身体素质有关。

当然，到了这个阶段，医生也只能用中药和化疗来提高患者的生活质量，尽可能地延续性命。

1. 最大限度地保护肝功能

肝脏参与机体的各种代谢，一旦肝功能出现异常，就会出现一系列代谢紊乱。

临床上很多肝癌病人就是死于肝功能衰竭，或因肝功能异常引起消化道大出血。

所以，医生会通过晚期的中药治疗，为患者保护肝脏。


2. 尽可能地减少并发症

脾功能亢进是临床常见的肝癌晚期并发症，它可引起凝血功能障碍和造血机制异常，再加上其他因素的影响，很可能出现消化道大出血。

利用中药健脾理气、软坚散结，可使AFP下降，肝功能正常，增加吞噬细胞、T细胞的数量，最终控制瘤体的生长。

3. 提高病人生活质量

通过化疗和中药的治疗，使患者的症状稍加缓解，肿瘤缩小，以此延长患者生命周期。

通过治疗，患者慢慢能参加一些体育活动，这也能一定程度延长生命周期。

总而言之，肝癌患者生存期因人而异，它主要受患者心理素质、身体素质所影响，所以建议患者不要受限于生存时间，尽快接受治疗才是最重要的。

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