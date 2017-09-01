又一个生命因癌离世，年仅5岁！医生：这些零食别让孩子碰

核心提示：5岁应该是孩子最快乐的时候，这时候没有学习的压力，每天被家人宠爱着！可是，有这么一个女孩，却在5岁的时候被病魔缠上，原因只是爱吃零食。

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5岁应该是孩子最快乐的时候，这时候没有学习的压力，每天被家人宠爱着！可是，有这么一个女孩，却在5岁的时候被病魔缠上，原因只是爱吃零食。

5岁女孩爱吃零食，确诊患上肝癌晚期

瑶瑶很活泼可爱，可是如今却躺在病床上，就在上周，她确诊患了肝癌，而且是晚期。

据她妈妈说，家里没有肝癌家族史，孩子平时身体也非常好，只是从小不爱吃饭，就爱吃零食，尤其是方便面、火腿肠、可乐等。

接诊她的医生说，“孩子之所以得肝癌，与这些不良饮食习惯不无关系。”

虽然孩子才5岁，但因为已经到了晚期，肿瘤已经扩散，在医院住了半年后，最终还是离开了人世。

医生提醒说，这些年除了儿童肿瘤发病率提高以外，青少年的癌症发病率也开始大幅度提高，而且，与儿童相比，15-39岁的年轻患者，癌症五年生存率更低。





癌症年轻化，乳腺癌魔爪伸向了19岁少女

??19岁的女生小雪（化名）刚上大学，因乳房肿瘤来医院就诊，一系列检查后，确诊为乳腺癌晚期。

躺在病床上的小雪后悔不已，因为其实在几个月前她就发现乳房有肿块了，但因为觉得觉得没什么问题，又不痛，所以一直没告诉父母。

四川省人民医院肿瘤科副主任医师兰海涛说，“如果不严重的话是可以做保乳手术的，无奈发现时癌细胞已经扩散，只能全乳切除。”



就这样，一个19岁女孩失去了一边乳房。

据兰医生介绍，近几年像小雪这种20岁左右的癌症患者越来越多，大多数都是之前就已经出现症状，但仗着自己身体好硬扛，从而耽误了最佳治疗时间。





90%早期肿瘤能治愈



虽然目前我国每年患癌人数持续上涨，但随着医学水平的高速发展，大多数的早期肿瘤都是可以治愈的。

兰海涛介绍，日常生活中的肿瘤预防主要分为三级：



一是预防肿瘤发生：饮食均衡，养成良好的生活习惯。这并不是一朝一夕就能做到的，坚持最重要。

二是早诊断早治疗：很多肿瘤在早期都会出现症状，虽然不是太明显，但只要多了解，就能增加敏锐度，发现异常及时就医。

三是诊断病情、防止复发。

“现在的年轻人就是因为对一级和二级预防不够重视，才把病情越拖越重。”

他认为，只要适度改正不良生活习惯，合理膳食、减少烟酒等有害物质的摄入、定期体检，大部分癌症都是可以避开的。