胸外科主任：有这4种病赶紧戒烟，下一个找你的可能是肺癌

核心提示：专家表示，除了职业、环境、基因和生活方式这些因素之外，肺部的良性病变如果不得到及时治疗，也可能发展为肺癌。

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说癌症不可怕，那是假的，它真的特别吓人，尤其是肺癌！近年来，肺癌以迅雷不及掩耳之势占据了恶性肿瘤的各大榜首。据统计显示，我国每年有60万人确诊肺癌。

在这种背景下，人们对肺癌的关注度也逐渐上升，很多相关学者也开始研究肺癌的诱因。专家表示，除了职业、环境、基因和生活方式这些因素之外，肺部的良性病变如果不得到及时治疗，也可能发展为肺癌。

指导专家：上海市肺科医院胸外科副主任陈昶、上海市肺科医院胸外科医生胡学飞

第一种：慢性阻塞性肺病（COPD）

COPD是烟民和老年人群中常见的肺病，主要症状就是呼吸困难。

它的致病因素包括空气污染、过敏、感染、遗传、吸烟和机体免疫力下降等，而这些也属于肺癌的致病因素，这是否说明，两者存在一定的相关性？

据了解，早在1986年就有有提出COPD是肺癌的独立危险因素。

这主要是因为慢阻肺所引起的肺部炎症可为癌细胞的发生提供土壤。

此外，肺部组织细胞反复损伤和修复的过程中，会释放出大量的自由基，从而引发肺部的DNA突变，增加肺癌发生率。

陈昶坦言，一旦患上慢阻肺，一定要积极进行治疗，并远离致病因素，这样才能阻止它成癌。





第二种：肺结核

肺结核是由结核分枝杆菌感染的一种传染性肺病，虽然它不会直接发展为肺癌，但它会对肺部造成慢性损害，间接促进肺癌的发生。

另外，结核性疤痕组织阻塞淋巴管，使肺部的有害物质堆积，引起局部癌变。

胡学飞介绍，在影像学上，肺结核和肺癌很相似，所以很容易误诊。

建议大家查出肺结核后应在医师指导下进行治疗，若途中发现病情恶化，需高度警惕，可能已经恶化。

第三种：矽肺

矽肺是尘肺中的一种，它的发病原因主要是空气中的二氧化硅粉尘。



二氧化硅进入人体后可使肺泡细胞产生自由基和活性氧，这些物质可破坏细胞内的DNA，进而引发癌变。





陈昶强调：“对于患有矽肺的患者，若出现与病灶不相符的症状，应警惕肺癌。”



他还指出，目前临床对矽肺的治疗效果并不好，所以主要还是以预防为主。

第四种：特发性肺纤维化（IPF）



IPF是一种病因不明确的良性肺病，主要表现为刺激性干咳和进行性呼吸困难。



权威调查显示，IPF患者患上肺癌的几率比普通人有明显增高。它的原理跟肺结核相似。

陈昶表示，因为IPF暂不明确，所以暂时没有有效的治疗方法，所以最好远离它的方法就是做好预防。

最后，他提出几点预防肺癌的方法：改善不良生活习惯、远离不良环境、戒烟限酒、定期检查。此外，还要及时发现身上的良性病变，患有以上4种病变的患者，应及时去医院进行治疗，以防恶化成肺癌。