10年肝炎“悄悄”成癌！主任医师：3项检查可及时发现

核心提示：肝癌起病早，症状轻，不检查几乎察觉不到。而对如此强大的”敌人“，我们更应该做好充足的准备，以防它趁虚而入。

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肝癌起病早，症状轻，不检查几乎察觉不到。而对如此强大的”敌人“，我们更应该做好充足的准备，以防它趁虚而入。

指导专家：中山大学附属第一医院胃肠外科主任医师 马晋平

肝癌来时静悄悄

50多岁的王先生10年前就查出乙肝大三阳，药物+饮食治疗后，转成了小三阳，收到结果时，王先生松了一口气。

但今年检查时，王先生肝脏却出现了一个2cm的病变，医生怀疑是肝癌。

让王先生惊讶的是，得了肝癌，自己却一点症状都没有，还一直以为自己很健康。

医生表示，乙肝本来就是肝癌的诱因，一般情况下，从肝炎到肝癌这个过程比较漫长，而且绝大多数是悄然发生的，普通体检根本查不出来。

你具备肝癌“潜质”吗？



如果你是以下五种人中的一种，要警惕肝癌。





1. 有乙型肝炎或丙型肝炎病史

我国乙肝病毒大多是在儿童时期感染的，丙肝多在成年后感染，但它们都有一个共同特点，就是慢性感染。

病毒在肝内持续复制，对肝脏造成慢性损伤。

2. 肝癌家族史

如果你的直系亲属中有患肝癌或肝硬化的人，你本人得肝癌的风险也会增加。

3. 生活在肝癌高发区或食物污染

从肝癌发病分布来看，华东、华南和东北较高，这可能跟地理环境有关。这几处天气潮湿、多雨，水源和食物容易受到污染，从而增加肝癌患病风险。

4. 肝硬化病史

病毒性肝炎和酒精性肝病都可以发展成肝硬化，如果肝硬化不及时治疗，就可能恶化成肝癌。

就拿东北地区来说，喝酒是引发肝癌的重要因素，长期大量饮酒会使肝细胞反复发生脂肪变性、增生并坏死，最终诱发肝癌。

5. 男性大于40岁，女性大于50岁

这个年龄段的人群身体抵抗力在下降，再加上长期毒素的堆积，患癌几率比较大。

尤其是那些长期熬夜、过度劳累的人，更应该定期做防癌检查，以便早期发现肝癌。





筛查肝癌，只用查三个指标

专家表示，肝癌筛查时间不可间隔太久，否则不能及时发现；但如果检查太过频繁也会给患者增加过多负担。

建议肝癌高危人群每半个做一次肝脏相关检查，主要包含以下三个指标。

1. 甲胎蛋白（AFP）



它是肝癌细胞的一种特异性蛋白，可以在血液中检测到，是目前最好的肝癌诊断标志物之一。

不过，怀孕、生殖系统肿瘤也会引起AFP升高，所以单纯地靠它查肝癌误诊的几率大，建议结合其他影像学检查综合判断。

2. 肝脏超声

肝脏超声是肝癌筛查的主要手段，可发现肝脏肿块和结节。

肝脏超声对肝病患者来说也有重要意义，它可以检测肝硬化或脂肪肝的病情变化，对临床治疗具有指导意义。

3. 肝功能、HBV-DNA、乙肝两对半



这几项是肝炎的检查指标，因为病毒性肝炎是肝癌的主要诱因，所以用这些指标也可评估肝癌风险。

以上三项检查最好结合使用，这样才能更精准查出肝脏病变。如有必要，还可做CT、核磁共振进一步确诊。