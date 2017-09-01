39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 癌症 > 肿瘤新媒体 > 正文
综合
问医生

一个信号被忽视，痔疮变晚期肠癌！如何揪出早期肠癌？

癌症文章排行榜
2017-09-2239健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：发现便血，你会怎么办？多数人会以为得痔疮了，然后跑去药店，拿一支痔疮就涂。专家提醒，“十人九痔”虽然不假，但并非所有的便血都只是痔疮，还可能是肠癌的早期信号。

温馨提示：

一双筷子、洗个澡都会引发癌症？但只要做好8件事就能一辈子远离肿瘤。关注微信公众号 39健康网 ，发送 抗癌 学习癌症预防绝招。

发现便血，你会怎么办？多数人会以为得痔疮了，然后跑去药店，拿一支痔疮就涂。专家提醒，“十人九痔”虽然不假，但并非所有的便血都只是痔疮，还可能是肠癌的早期信号。

便血两年一直当成痔疮，终“养”成晚期肠癌 

朱先生（化名）来自苏北，便血有两年了，一开始只是吃辣食后出血，调整饮食后就没事了。

“一开始只是以为辛辣食物引起的痔疮出血，也没太过在意。”朱先生躺在病床上懊恼地说。

可后来，便血情况越来越严重，出血越来越多，有时还呈喷射状，而且大便也变得不对劲，每天要拉上好几次。

到这时候，他才意识到问题的严重性，于是到南京医科大学第二附属医院就诊。

“医生指检后摸到肿块，之后又进行了一系列检查，最后告知是晚期肠癌。”


肠癌是一种典型的“富贵病”

南京医科大学第二附属医院普外科知名专家喻春钊教授介绍说，肠癌是一种典型的“富贵病”，它的早期症状主要就是便血，但常被人认成痔疮血，所以一拖再拖，直到出现肠梗阻才来就诊，而这时其实已经错过了最佳治疗时间。

喻春钊教授提醒，如果发现自己有痔疮，平时一定要多加留意症状，如发现痔疮反复发作，用药后病情加重，一定要就医检查，千万别被直肠癌“蒙蔽”了。

此外，他还建议肠癌高危人群定期做肠镜检查，以便及时发现异常。

高危人群包括：溃疡性结肠炎大肠腺瘤等肠病者；有肠癌癌前病变者；有消化道症状，如黏液便、长期腹痛、便血；有肠息肉或肠癌家族史者。

三个症状持续出现，提示肠癌“靠近”

北京大学国际医院腹膜后肿瘤中心主任认为，跟其他癌症相比较，肠癌早期还是比较好认的，因为它的症状不多而且具有辨识度，只需把它跟痔疮加以区分即可。

癌肿初起时，几乎无症状，待癌肿长到一定大小时，就会出现以下三种症状。


一、排便异常

主要表现为便意频繁（多者每天可达数十次）、大便不尽、肛门下坠，严重者还会出现里急后重，且伴有腹胀、腹部不适等。

二、便血

排便时有明显出血，量少且伴有黏液。如有感染，会出现脓血便。

这种便血多为鲜红或暗红色，与大便不相混。

三、梗阻症状

当癌肿长到一定大小时，会出现肠梗阻现象，表现为大便变形、变细，排便困难。

严重肠腔狭窄者，粪便较难排出，在肠内水分被吸收后，会表现为粪便干结，引起便秘。

此外，癌肿若侵犯到周围组织，还可出现相应器官的病变;如若侵犯肛管和括约肌，可引起局部剧痛。

39健康网官方微信公众号 关注“39健康网”公众号，免费问医生！

身体总有点病痛，又不想跑医院？体检报告出了，数据看不懂？把问题发给我们的万名医生吧！微信扫一扫或搜索公众号“39健康网”并关注，随时随地专家答疑！

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

大肠癌

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

反复痛经警惕妇科病反复痛经警惕妇科病
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 经期便秘正常吗？如何调理？ 经期便秘正常吗？如何调理？

女人来月经不仅仅是流血那么简单，在月经期间，除了流血外…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 误区：宝宝出牙迟就是缺钙 误区：宝宝出牙迟就是缺钙

有些家长一看到宝宝出牙迟就拼命补钙，以为是缺钙导致的。…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈