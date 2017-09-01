一个信号被忽视，痔疮变晚期肠癌！如何揪出早期肠癌？

核心提示：发现便血，你会怎么办？多数人会以为得痔疮了，然后跑去药店，拿一支痔疮就涂。专家提醒，“十人九痔”虽然不假，但并非所有的便血都只是痔疮，还可能是肠癌的早期信号。

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发现便血，你会怎么办？多数人会以为得痔疮了，然后跑去药店，拿一支痔疮就涂。专家提醒，“十人九痔”虽然不假，但并非所有的便血都只是痔疮，还可能是肠癌的早期信号。

便血两年一直当成痔疮，终“养”成晚期肠癌

朱先生（化名）来自苏北，便血有两年了，一开始只是吃辣食后出血，调整饮食后就没事了。



“一开始只是以为辛辣食物引起的痔疮出血，也没太过在意。”朱先生躺在病床上懊恼地说。

可后来，便血情况越来越严重，出血越来越多，有时还呈喷射状，而且大便也变得不对劲，每天要拉上好几次。

到这时候，他才意识到问题的严重性，于是到南京医科大学第二附属医院就诊。

“医生指检后摸到肿块，之后又进行了一系列检查，最后告知是晚期肠癌。”





肠癌是一种典型的“富贵病”

南京医科大学第二附属医院??普外科知名专家喻春钊教授介绍说，肠癌是一种典型的“富贵病”，它的早期症状主要就是便血，但常被人认成痔疮血，所以一拖再拖，直到出现肠梗阻才来就诊，而这时其实已经错过了最佳治疗时间。?

喻春钊教授提醒，如果发现自己有痔疮，平时一定要多加留意症状，如发现痔疮反复发作，用药后病情加重，一定要就医检查，千万别被直肠癌“蒙蔽”了。



此外，他还建议肠癌高危人群定期做肠镜检查，以便及时发现异常。

高危人群包括：溃疡性结肠炎、大肠腺瘤等肠病者；有肠癌癌前病变者；有消化道症状，如黏液便、长期腹痛、便血；有肠息肉或肠癌家族史者。

三个症状持续出现，提示肠癌“靠近”

??北京大学国际医院腹膜后肿瘤中心主任认为，跟其他癌症相比较，肠癌早期还是比较好认的，因为它的症状不多而且具有辨识度，只需把它跟痔疮加以区分即可。



癌肿初起时，几乎无症状，待癌肿长到一定大小时，就会出现以下三种症状。





??一、排便异常??



主要表现为便意频繁（多者每天可达数十次）、大便不尽、肛门下坠，严重者还会出现里急后重，且伴有腹胀、腹部不适等。

二、便血

排便时有明显出血，量少且伴有黏液。如有感染，会出现脓血便。

这种便血多为鲜红或暗红色，与大便不相混。

??三、梗阻症状??

当癌肿长到一定大小时，会出现肠梗阻现象，表现为大便变形、变细，排便困难。

严重肠腔狭窄者，粪便较难排出，在肠内水分被吸收后，会表现为粪便干结，引起便秘。

此外，癌肿若侵犯到周围组织，还可出现相应器官的病变;如若侵犯肛管和括约肌，可引起局部剧痛。