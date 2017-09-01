肿瘤教授总结五句防癌建议：全做到了，一生不得癌！

核心提示：世卫组织一项不完全估计显示，2015年我国有280万多人死于癌症，癌症已成为国人最主要死因之一。很多人不解，明明生活水平提高了，为什么得癌的反倒越来越多了呢？
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世卫组织一项不完全估计显示，2015年我国有280万多人死于癌症，癌症已成为国人最主要死因之一。很多人不解，明明生活水平提高了，为什么得癌的反倒越来越多了呢？
癌症的三个主要诱因
袁凤兰教授认为，癌症主要有三个诱因：
一是环境污染。正因为社会的快速发展，环境污染也愈加严重，人们长时间处于这样一个污染的环境里，患癌几率自然就高；
二是不良生活习惯。随着生活水平的高速发展，人们逐渐养成了很多的不良生活习惯，比如久坐少动、吸烟、喝酒等，这些都属于癌症诱因；
三是家族遗传。遗传也是癌症的主要诱因之一，遗传占比较大的癌症有乳腺癌和前列腺癌等。
防癌，有五大要点
袁凤兰教认为，癌症并不可怕，只是我们现在养成了太多的不良习惯，使癌症有了可趁之机。
对此，她提出了五点防癌建议，希望大家谨记。
第一，良好心态很重要
很多的慢性病发生都有这样一个规律：精神萎靡→长期失眠→饮食不佳→全身乏力→免疫功能下降→疾病缠身。
人一旦得了病，情绪与预后关系密切，如果不及时做调整，将加重病情。
第二，合理膳食
科学家认为，我国的癌症患者中约有一半是由不良生活习惯引起，合理膳食可减少三分之一的癌症。
袁凤兰教授建议大家，日常要多吃蔬菜少吃肉、少吃加工食物和发霉食品，吃东西别吃太快、太烫，这些都有助于防癌。
第三，缺什么都不能缺运动
运动能增加免疫力，维持肠道健康，还能控制体重。
袁教授认为，不管是哪种运动，都能增强人体免疫功能，降低患癌风险，如快走、散步等。
她建议大家，每天做60分钟中等强度的运动，或30分钟剧烈运动，这样才能达到最大的防癌效果。
第四，烟酒伤身，最好少吃
饮酒跟肝癌、胃癌和食管癌的形成都有关系。其实酒精并不是有害物，只要控制好饮用量和酒精度数，也是可以喝一些的，但一定不要酗酒。
而香烟则不同，它对人体有害无益，不仅会诱发鼻咽癌、肺癌和口腔癌，宫颈癌、乳腺癌、胃癌和肝癌都跟它有关。
第五，每年一次检查不可少
每个人体内都有癌的基因细胞，但并不是所有人都能得癌症。
当人的免疫力下降、正常细胞减少时，癌细胞就会趁虚而入。
但在我们国家，只有很小一部分癌症是在早期发现的，更多的是一发现就是中晚期，从而加重了治疗难度。
所以袁凤兰教授建议，健康人每年做一次防癌检查，而有肿瘤家族史的高危人群，最好每年检查两次。
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