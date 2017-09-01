医生忠告：男人要少碰这几种食物，当心毁了你的前列腺！

核心提示：近年来，我国前列腺癌的发病率逐渐增加，现已经是男性泌尿系统肿瘤中发病率排第一的恶性肿瘤。不过这种病早期病症隐匿，常被人忽视，医生提醒，男人一旦发现异常应及时做筛查，这样才能提高治愈率。
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近年来，我国前列腺癌的发病率逐渐增加，现已经是男性泌尿系统肿瘤中发病率排第一的恶性肿瘤。不过这种病早期病症隐匿，常被人忽视，医生提醒，男人一旦发现异常应及时做筛查，这样才能提高治愈率。
指导专家：南京鼓楼医院泌尿外科主任郭宏骞
排尿异常去医院，一检查居然是前列腺癌
61岁的王先生刚刚退休，以前在公司每年体检，身体也没什么问题。
可在去年4月份，他突然觉得排尿有问题，于是去医院就诊，医生告诉他只是普通的前列腺增生，只需吃点药即可。
6个月后，王先生感觉排尿症状再次出现，还有加重的情况，又来到医院就诊，查血时发现PSA=0.352ng/ml，虽然数值在正常范围内，但太低了，医生有点不放心，建议王先生加做一个直肠指检。
果不其然，王先生的前列腺质地较硬，外周还有黄豆大小的结节。于是，医生立即为王先生进行了穿刺检查，穿了12针，每针都确定是前列腺癌。
听到结果时，王先生很是诧异！但最终还是整理心情进行了治疗。
医生建议，50岁以上的男性每年都要做一次直肠指检和PSA检测，如果家族里有患这种病的亲属，检查时间可提前到45岁。
快速“揪”出前列腺癌，需双管齐下
1.前列腺特异性抗原（PSA）检测
PSA是前列腺癌的特异性标志物，PSA检测也是早期筛查前列腺癌的最佳方法，只需抽取血液，就可查出，简单易操作。
郭宏骞主任介绍说，PSA虽然可以用来筛查前列腺癌，但也不能把它当作唯一方法，因为它也可能出现“假阳性”和“假阴性”，王先生的情况就属于“假阴性”。
而血尿、导尿、前列腺炎症和药物作用也会使结果呈现“假阳性”，所以对于PSA结果，既不能忽视，也不需要过度紧张。
PSA正常指标：<4.0ng/ml
可疑数值：4.0-10.0ng/ml→需做进一步直肠指检，如无异常需要定期随访；
高度怀疑值：>10.0ng/ml→高度怀疑前列腺癌，需要做前列腺穿刺活检以确诊病情。
2.直肠指检
郭宏骞主任介绍说，大多数的前列腺癌起源于前列腺外围，由于前列腺在直肠的前面，通过直肠指检就可摸到前列腺的具体状态，这一手段对前列腺癌的早诊具有重要意义。
此外，直肠指检还可早期发现直肠癌。
有这四个特征，小心前列腺癌
跟其他癌症也一样，前列腺癌的发病原因也并不完全清楚，但郭宏骞主任认为，可能跟四方面有关：
第一，饮食不当
随着人们生活水平的不断提高，“三高”（高热量、高脂肪、高蛋白）食品越来越多，选择越来越丰富，长期食用这些食物，再加上工作压力大、长期缺乏运动，这些都会加大前列腺癌的患病风险。
尤其是经常高动物脂肪食物的男性，他们属于前列腺癌的高危人群。
研究表明，脂肪摄入较高，患前列腺癌的风险比普通人约增加一倍。
第二，酒精
大量饮酒也会增加前列腺癌风险，所以男人要控制酒精摄入量。
第三，遗传
除了不良饮食习惯之外，另外一个引发前列腺癌的重要因素是家族遗传。
所以，郭主任建议，家里有亲属患有此病的，本人患病危险性会增加1倍。
第四，年龄
年龄也是前列腺癌发病的另一个危险因素。
郭宏骞介绍说，45岁以下的前列腺癌患者很少见，但随着年龄增大，发病率逐渐升高。
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