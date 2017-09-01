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权威专家绘制“癌症地图”：原来身上这6个地方最易得癌！

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2017-09-2139健康网
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核心提示：不久前，世界卫生组织发现了一份2030年死因预测报告，里面提到：在未来100年里，癌症将继续位列人类死亡原因首位。为什么得癌的这么多，哪些部位需要重点保护？

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不久前，世界卫生组织发现了一份2030年死因预测报告，里面提到：在未来100年里，癌症将继续位列人类死亡原因首位。为什么得癌的这么多，哪些部位需要重点保护？

为此，国内权威的肿瘤专家，绘出了一幅人体癌症地图。

最易患癌的6大器官

国家肿瘤临床医学研究中心主任、中国医学院士郝希山表示，癌细胞是非常活跃的一种“捣蛋分子”，除了指甲和头发，身上的任何一个器官都可能有癌细胞，但研究发现，有几个部位倍受癌症“青睐”，所以大家日常防癌要重点护好这几个部位。

男性得癌率越高的6个器官：肺、胃、肝、食管、大肠癌、膀胱；

女性得癌率越高的6个器官：肺、乳腺、大肠、胃、肝、食管；

1.肺——“吸”出来的癌症

从癌症地图上可以看出，无论男女，排首位的就是肺癌。为何我们的肺会如此脆弱呢？

专家表示，肺癌的主要诱因有两点：

一是吸烟。据统计，约有30%的癌症跟香烟有关，与它最密切的就是肺癌。

二是环境污染。中华医学会会长钟南山曾提出，环境污染对肺的伤害非常大，不亚于吸烟。


肺是一个开放的器官，每个人每天都要呼吸无数次，所有自然界的物质都可通过呼吸进入体内，这就让那些有害物质有了可趁之机。

因此，戒烟、出门戴口罩、远离厨房油烟、使用环境材料，都可以把肺癌拒之门外。

2.乳腺——可以自检出来的癌

乳腺癌是女性最高发的癌症，它的发病主要跟吃高脂肪高热量食物、晚婚晚育、精神压力大有关。

但跟其他的癌症相比，乳腺癌还是比较容易发现的。早期可通过观察和触摸，看乳房是否有凹陷、乳头溢液、质硬肿块，由此做到早发现早治疗。

3.胃——最“守时”的器官

胃是一个很“守时”的器官，不健康、不规律的生活习惯，都会为胃癌的发生提供基础，而现在的很多年轻都有三餐不规律、经常吃烧烤、腌制食物、睡眠不足等不良恶习。

另外，萎缩性胃炎，也会增加胃癌发生率。

北京大学肿瘤医院院长游伟程说：“幽门螺旋杆菌感染也会加大胃癌发生率，因此有人还把胃癌归为传染病。”


4.肝——“喝”出来的癌

几乎所有的肝癌都是由乙肝或丙肝感染后转化而来。

有调查显示，近四成的患者是在酒后发病。此外，黄曲霉素也是肝癌的主要诱因之一。

所以，想要把肝癌挡在门外，最为关键的就是控制乙肝病毒和限酒。

5.食管——“烫”出来的癌

中国人在餐桌上总喜欢说“趁热吃”，其实这种饮食方式是非常不健康的。

食道黏膜非常娇弱，太烫的水和食物会烫伤食道黏膜，引发食管炎，时间一久，可能就会发生癌变。

此外，吸烟、食用腌制和加工食物也是食道癌的直接诱因。


6.大肠——“堵”出来的癌

肠道是我们的“下水道”，吃进去的食物会在这里分解吸收，再把食物残渣排出体外。

一旦发生堵塞，排泄物长时间留在体内，毒素被反复吸收后会刺激肠壁，久之引发癌变。

所以，经常便秘和憋便的人，都是肠癌的高危人群。

另外，吃太多红肉、油炸食物、有炎性肠病，也会增加肠癌风险。

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