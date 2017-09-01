肿瘤科主任：5个信号说明肝癌“逼近”！很多人却视若无睹

核心提示：上班族因为久坐、缺少运动，难免有些颈椎病，有时疼痛转移到肩部，也不会觉得有多严重。但就是一个这么稀疏平常的肩痛，却是大病前兆！
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上班族因为久坐、缺少运动，难免有些颈椎病，有时疼痛转移到肩部，也不会觉得有多严重。但就是一个这么稀疏平常的肩痛，却是大病前兆！
右肩痛竟是肝癌作怪
35岁的李先生近一年来总反复出现右肩疼痛，刚开始以为是肩周炎发作，贴了药膏，做了按摩病情有所缓解，也就没放在心上。
可最近，肩痛的症状越来越严重，膏药也不见效，尤其到了晚上，李先生总觉得肩膀隐隐酸痛，有时还会半夜痛醒。
而且，除了有肩痛症状外，还会不时出现纳差、恶心、腹胀等现象，于是李先生毫不犹豫去医院做了检查。
结果却让他大吃一惊——肝癌晚期。
李先生不解，明明只是轻微的肩膀痛，怎么会变成肝癌这么严重的病。
广州中医药大学第一附属医院肿瘤中心主任林丽珠解释说，右肩痛是肝癌压迫到肺部下的肌肉神经或膈肌所致。很多人只知道肝区痛、黄疸是肝癌征兆，殊不知，有些患者发病时并不会出现典型症状。
更何况，肝脏是一个代偿性极强的器官，即使只有三分之一是完好的，也会正常工作，这时患者完全察觉不到异常。所以当李先生出现右肩隐痛时，这时病情已经在加重了。
右肩无故疼痛，赶紧查查肝
林丽珠教授介绍，右肩疼痛在常人眼里来说只是小毛病，生活中常有发生，或许是干重活累到了，或者是肩周炎，但这些都不是什么大病，因此常被人忽视不愿就医。
但如果出现反复右肩痛，这时就要警惕肝脏病变。
林丽珠表示，跟我们平时所受的外伤不同，内脏病变所引起的疼痛位置不定，往往会表现为牵扯痛或反射痛。
肝脏位于上腹部，刚开始肿瘤比较小，可能没有症状。但当它长到一定大小时，就会压迫到横膈膜或肺下的肌肉神经，而这些神经正好连接右肩，就会引发肿肩疼痛。
所以，如果反复出现右肩痛，经治疗后症状未见好转时，应尽快甲胎蛋白和超声检查，必要时行增强CT或MRI检查。
留意肝癌5个信号
当然，并不是所有的肩痛都跟肝癌有关，这时一定要加以区分。
如果从肩痛上判断不了，可对照肝癌的典型症状进行初步判断；如果是乙肝患者，更应该警惕肩痛。
2.肝区疼痛：肝区持续疼痛，有时疼痛可转移到后背和右肩。
3.代谢异常：腹水、蜘蛛痣、肝掌和黄疸，这些都是肝癌的典型症状。
4.举止异常：疲惫感骤增，休息后精神也不恢复。
5.体形异常：近段时间突然消瘦，既没有节食，也没有加强锻炼。
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