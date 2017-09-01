6种癌症更爱“盯上”男人！不想中招，最好提前做好些

核心提示：虽然男人看起来很强壮，但其实他们相比起女性来说更易得癌，这是因为大多数男性在家庭工作中占主导地位，压力相对比较大，再加上他们拥有比女性更多的不良生活方式。那男人究竟会得哪几种癌呢？
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虽然男人看起来很强壮，但其实他们相比起女性来说更易得癌，这是因为大多数男性在家庭工作中占主导地位，压力相对比较大，再加上他们拥有比女性更多的不良生活方式。那男人究竟会得哪几种癌呢？
一、肺癌
肺癌患者中大部分为男性，因为它的主要诱因就是香烟。很明显，我国男性吸烟人数比女性多出很多。
此外，肺癌还与大气污染，工作环境的粉尘有关，而男性接触这些环境比较多，还有如果生活不规律，过度劳累还容易诱发肺癌。
二、肝癌
你们知道吗？临床上约有80%的肝癌是从肝炎发展而来的，这样的发展过程一直都是男人所畏惧的。
专家提醒：男性应该要定期体检，少喝酒，不吃发霉隔夜的食物，这样才能避开肝癌诱因。
另外需要注意的是，年纪达到35岁以上，乙肝表面抗原显示阳性，有患肝炎、肝硬化达到5年以上病史，可能有肝癌家族遗传的人，应该每隔半年做一次甲胎蛋白和肝脏B超检查。
三、泌尿系统肿瘤
前列腺，睾丸，阴茎是男人特有的器官，所以前列腺癌，睾丸癌，阴茎癌都是男人会患的特有癌症。不过，膀胱癌是泌尿系统最常见的一种。
泌尿科专家建议，男性在50岁后应该每年进行一次前列腺癌特异抗原检查;
睾丸癌常常发生在年轻男性身上，如果发现两边的睾丸大小或重量有很明显的不同，这时候就要引起警惕;
如果发现龟头或包皮有溃疡或肿块，经两个礼拜的抗生素治疗无效时，就应怀疑是否患阴茎癌，尽早检查。
另外，膀胱癌在早期会有无痛血尿的症状，可以通过B超和膀胱镜确诊。
四、口腔癌
口腔癌的诱因有抽烟、喝酒、嚼槟榔等。因为青年男性经常接触这些，所以口腔癌是他们最容易患上的癌症。
与女性相比，其发病率是女性的10倍。如果持续两个礼拜的口腔溃疡都不得好，要注意及时就诊，因为这是最重要的口腔癌信号。
五、胃癌
有数据表明，男性患胃癌的风险是女性的1.5倍—2.5倍，尤其中年男性更多。
为什么男人更容易患上胃癌，一方面是男性大多嗜烟酒，另一方面就是男性缺乏雌激素的保护。
想要防止胃癌发生，首先应防止普通胃病恶化，尽早治愈或者控制。另外，清淡饮食，不吃刺激性食物，少吃烟熏腌制食物，戒烟限酒，吃饭细嚼慢咽，不吃烫食硬食，也可以一定程度降低胃癌的发生率。
六、直肠癌
跟女性相比，男人每天吃更多高蛋白、高脂肪性食物，而科学研究表明，高蛋白高脂肪饮食是患上直肠癌的重要因素之一。
不管是男性还是女性，都应该多吃富含纤维食物，保证膳食平衡。
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