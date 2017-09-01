中国首部话剧，演员全是癌症患者！听说，看完能疗愈

核心提示：如果不是亲眼看到，你很难想象眼前这群谈笑俨俨，如老朋友一般握手致意的人绝大部分都是患癌多年的抗癌斗士，肺癌、胃癌、肝癌、乳腺癌……一个个肿瘤名词从他们的笑容中淡淡流出；你也很难想象，就是这样一群与癌症抗争多年的人能够携手并肩，排练出了中国第一部专门针对癌症患者及家人的疗愈话剧！





导演：肺癌！

编剧：胃癌！

主演：癌症患者！

志愿者：癌症患者！

如果不是亲眼看到，你很难想象眼前这群谈笑俨俨，如老朋友一般握手致意的人绝大部分都是患癌多年的抗癌斗士，肺癌、胃癌、肝癌、乳腺癌……一个个肿瘤名词从他们的笑容中淡淡流出；你也很难想象，就是这样一群与癌症抗争多年的人能够携手并肩，排练出了中国第一部专门针对癌症患者及家人的疗愈话剧！

这部名为《哎哟，不怕》的疗愈话剧取名于解放日报微信公益抗癌平台“哎哟不怕”，谐音“癌友，不怕”，主创演职人员50%以上均为癌症患友，以上海癌症康复学校前校长周佩为原型，讲述了年近60岁的美丽的癌症康复学校校长佩莲老师历尽艰辛，组建癌症康复学校，并重拾少女时代舞蹈梦想，在生命的最后几个月，引入疗愈项目抚慰癌症患者心灵的动人故事。

“也许我们无法改患者因病致贫的命运，也许我们无法改变他们走向生命终点的旅途，但我们希望能够用戏剧的方式传达给他们生命的尊重，给予他们生的勇气，改变他们的一点点颓废与绝望，”发布会上，袁正平颇为动情的表示，“在死亡面前，生命方才分外珍贵，疾病让人痛苦，而爱和信念却让人更加坚韧顽强。这一刻，面对死亡的黑色请柬，我们能够大声的说——《哎哟，不怕》！”





导演&编剧戴蓉：当肺癌骨转移，我曾以为生命终结

该剧导演和编剧戴蓉是上海话剧艺术中心话剧导演，同时也是一名癌症五年生存者。

“5年前，我无法想象今天，也许会活着，但不会像现在这样开心，”尽管在发布会开始前匆匆医院检查完毕赶回现场，戴蓉依然带着掩饰不住的笑意，“5年后，我活着，比生病前更好。”

戴蓉的蜕变起始于15年与戏剧疗愈项目的结缘。毕业于中央戏剧学院导演系的她当年正值事业家庭春风得意，忽然被告知患上肺癌，且已骨转移，频繁的化疗使得头发掉光，颓废，自闭接踵而来，在癌症康复俱乐部引入的情绪疗法中，她疯狂的敲击非洲大鼓，肆意发泄心中的愤懑。

“你需要一个目标，就从你的导演本行做起吧。”癌症康复俱乐部的袁正平给了她一个建议，然后安排给她一个抗癌10年的“老战士”，一对一心理辅导。

第一年，她拍摄了一部有关癌症患者生存现状的微电影，帮癌症康复俱乐部拿回了一座微电影节的“小金人”。

第二年，癌症康复俱乐部迎来20周年纪念，她担纲总导演，忙前忙后，用自己的专业技能帮俱乐部圆满完成了20周年纪念活动的举办。

第三年，她创办“戏剧疗愈工作坊”，开始以戏剧传递爱与信心，将爱心发散给更为广大的癌症患者群体。

“如何面对一个即将死亡的人？如何去爱一个走向生命终点的人？无论是癌症患者，还是他们的家人，面对癌症都需要极大的勇气，这种对于爱的追求也是我们的追求；而整个戏剧的矛盾冲突其实在于癌症患者与自我的冲突，展现一名癌症患者在生命尽头时对于自己的承诺、梦想、挣扎，用戏剧展示我们在苦难中如何生存。”谈及这部剧，戴蓉滔滔不绝。





联合编剧简平：用戏剧，做生命的纪念

简平是中国作家协会成员，也是胃癌5年生存者，并遭遇癌症的两连击——当他全力抗癌时，癌症夺走了他最爱的母亲。

“我希望用这部话剧作为生命纪念，用这部剧告诉民众，让更多的新生的癌症患者走进剧场，用观看戏剧表演的形式获取生活信心，希望无论哪一种癌症患者都能从里面看到自己的影子，去思考，去设计属于自己的康复之路以及生命旅程。”谈及创作初衷，简平如是说。

主演陆兰珍：如果可以重来我想像个平常人一样生活

在8年的抗癌生活开始之前，这位主演好胜心强，爱做梦，对于人生与未来充满幻想。当“乳腺癌”三个字摆在面前时，这个女强人忽然间崩溃了：我的孩子怎么办？我的父母怎么办办？

一次活动中，有位心理老师问她：你的梦想是什么？

陆兰珍想都没想，说：像个平常人一样生活。

她也曾经以为这辈子就这么结束了，等待癌症为生命画上句号，但幸运的是，她遇到了此次扮演的故事原型——癌症康复学校原校长周佩。

周佩生前是上海癌症康复学校校长。1989年，她被诊断为胃癌肺癌，她不仅坚强地活了下来，还把爱奉献给了康复学校。2014年，周佩的病情复发，在病榻上，她为“哎哟不怕”撰写了64片感人至深的抗癌日记，也正是如今解放日报“哎哟，不怕”公号名称的由来。

“当我见到身患癌症的周校长穿上舞鞋翩然起舞时，我震惊了，原来癌症患者还可以这样活，我下定决心，只要生命终结的哨子没有吹响，就一定活下去，活的更好，将更多的爱与信心带给癌症患者。”陆兰珍说。

8年后，在陆兰珍的努力下，她活的很好，癌症康复俱乐部的戏剧社团越办越好，不仅享誉国内，更在国际上声名鹊起，她也随着俱乐部的好友们一起去欧洲、俄罗斯、意大利，在米兰国际博览会的中国馆开幕式上身着上海旗袍翩然登场，全场掌声雷动，她在掌声中泪如雨下。





会长袁正平：不卖惨不博泪 用爱点燃一支蜡烛

23年前，中国抗癌协会康复会副主任委员、上海市癌症康复俱乐部会长袁正平在没有校舍、没有办学经费、没有师资与教材的情况下创办了癌症康复学校。

23年里，该学校累计举办康复营100期，短期爱心夏令营236期，各类培训班90期，累计受益人群超过二十万人；探索了如音乐疗法、赞美大师、抗癌明星讲述会等20种国际领先的癌症康复疗法；多年来，参加这所特殊学校的癌症“学员”的五年生存率超过70%。

袁正平认为，抗癌过程中，30%的力量来自于医学层面的治疗，而70%的力量来自于周边的生活环境及精神抚慰。其中，帮助癌症患者树立生活信心是治疗的核心难题。此次通过戏剧形式推出疗愈剧并以公演的形式向社会推出，也是癌症患者康复俱乐部的首次尝试。

而袁正平真正希望的是，这样一部讲述癌症患者故事的戏剧能够不仅仅局限于癌症患者及家庭成员，而是希望能够让每一个社会成员都能够关注这一群体的存在。