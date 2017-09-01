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这些症状是肠癌早期信号，一旦出现就要提高警惕！

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2017-09-1539健康网
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核心提示：随着人们的生活方式以及饮食结构的变化，大肠癌的发病率逐年增加。食物的消化吸收都需经过肠道进行，如果肠道出了问题，将直接影响各个器官的正常工作。

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随着人们的生活方式以及饮食结构的变化，大肠癌的发病率逐年增加。食物的消化吸收都需经过肠道进行，如果肠道出了问题，将直接影响各个器官的正常工作。

大肠癌早期一般只会出现消化不良、腹部不适、便血等不明显症状。不过，根据癌肿的发生部位，表现会有些偏差。

不同部位的癌变有不同的表现

1、右半结肠癌

右半结肠癌患者会表现食欲不振、有恶心、会呕吐。而且右半结肠癌患者会有缺铁性贫血，有疲倦、乏力、气短等相关症状。

右半结肠的肠腔比较宽大，肿瘤比较小时不会有什么典型症状，等长到一定体积才会出现腹部症状，这时再去医院检查，已经为时晚矣。

2、左半结肠癌

左半结肠肠腔与右半结肠肠腔相比，相对更狭窄，因此前者容易发生完全或部分性肠梗阻

因为梗阻，大便习惯会有所改变，会表现为便秘，有便血，腹部会痉挛，还会有腹痛腹泻腹胀等临床症状。

如果大便有新鲜的血，肿瘤在左半结肠末端或直肠的可能性比较大。

3、直肠癌

便血、排便习惯的改变及梗阻是直肠癌的主要表现。因为从体位来讲，癌肿部位较低，因为梗阻，粪块较硬，所以容易使肠黏膜受到摩擦导致出血，多为鲜红或暗红色，所以容易被误诊为“痔”。

如何通过食物来预防大肠癌？


1、尽量少摄入或不吃富含饱和脂肪酸和胆固醇的食物，比如说动物油、肥肉、动物内脏、鱼子、鱿鱼、墨鱼、鸡蛋黄，以及棕榈油和椰子油等；

2、多吃富含纤维素的蔬菜，如芹菜，因为膳食纤维有吸水性，可以增加大便的体积，有助于刺激肠壁，使之蠕动。还能减少大便的硬度，有利于排便。

3、葡萄中含有的白藜芦醇可预防正常细胞发生癌变，在一定程度上可以抑制已经发生恶变的细胞的扩散。


4、火龙果有解毒保胃的作用，而且其中的高膳食纤维，可以在一定程度上降低胆固醇含量，还能润肠通便。故大肠癌患者可以适量吃。

5、有研究表明，香蕉的某些成分能对黄曲霉素B1等致癌物有抑制它们发挥致癌作用。香蕉含镁、钾元素，有一定防癌抗癌作用。而且香蕉适合大便干结的人食用。

以上就是关于大肠癌的症状以及预防性食物的介绍，保持良好的生活状态，控制体重，少吃高脂肪食物，油炸食品，坚持锻炼，这样就能将大肠癌弃而远之。

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