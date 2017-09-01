牢记这6个无痛前兆，你更有可能避开癌症！知道的人不多

核心提示：很多人认为癌症来临时多半会有剧痛，可事实是，多数癌症初起时并没有明显症状，有些即使出现症状，但因为不痛，再加上大家不注意观察，所以与它“擦肩而过”。

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在多数人心中，癌症就等同于死亡。其实，癌症没有想像的那么可怕。据专家称，大部分的癌症发现时已到了晚期，之所以会拖到晚期，就是因为错过了癌症早期信号！

很多人认为癌症来临时多半会有剧痛，可事实是，多数癌症初起时并没有明显症状，有些即使出现症状，但因为不痛，再加上大家不注意观察，所以与它“擦肩而过”。

癌症的6个无痛前兆

1、血尿

发现无痛血尿时一定不要大意，它是肾癌、膀胱癌的早期症状。

临床数据发现，一些前列腺癌患者初期也可能出现无痛血尿。

所以，一旦发现血尿，一定要及时到医院就诊。如果是无痛的，更应该提高警惕。

2、阴道出血

不管是什么原因引起的阴道出血，都该引起重视。

女性长期持续地阴道无痛出血，多半跟恶性肿瘤有关，如子宫内膜癌、子宫颈癌等。





3、乳房包块

乳腺增生和乳腺癌都会有乳房肿块，两者的区别是：乳腺增生的肿块是会痛的，而乳腺癌的则不会，所以，发现无痛的乳房肿瘤，一定不能大意。

印度肿瘤专家潘卡基·加格博士曾经对一千多名女性进行调查发现，约有82%的女性认为乳房肿块并不是什么大问题。他表示，这完全就是对乳房肿块的误解。

乳房发现无痛肿块时，首先用手摸肿块表面，如果包块质地较硬、与正常组织无明显界限，那么是乳腺癌的可能性较大。

4、鼻涕带血

鼻咽癌的前兆就是鼻涕带血。

但鼻出血因为太过常见，所以常被人忽视。不过鼻咽癌所引起的鼻出血与普通的鼻血还是有一定区别的：鼻咽癌的鼻血一般是混在鼻涕里，而且一般是在向后吸鼻腔分泌物时才发现，表现为痰血。

此外，鼻咽癌发生时，面部和口腔上颚还会出现包块。





5、皮肤角化

《阿曼医学杂志》曾经刊登过一则研究里面提到，无疼痛的皮肤角质化可能就是皮肤癌的早期信号。

具体表现为：皮肤出现圆形皮疹样异常变化，表面出现棕黄色或黑色痂皮，没有疼痛感，皮肤局部扁平或隆起。一般发生在面部和手背。

6、淋巴结肿大

淋巴瘤的最初症状就是淋巴结肿大，尤其是腹股沟、腋下和颈部的等部位。

其实一般的带有痛感的淋巴结肿大，是淋巴结炎或其他疾病，但如果淋巴结不痛，且质地较硬，就有可能是淋巴瘤或慢性淋巴细胞性白血病。

很多病其实只要平时多留个心眼，及时治疗并不会引起多大的问题。然而很多人就因为怕麻烦，小病拖成大病。建议大家多关心自己的身体，发现异常及时就医。