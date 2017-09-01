直肠科副主任：4个小细节“暴露”直肠癌，预防牢记两点！

核心提示：前阵子，央视主持人肖晓琳因直肠癌去世的消息引起了一阵热议，专家表示，癌症已成为我国第一大死因，但只要找到正确方法，大部分的癌症是可以预防的。
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前阵子，央视主持人肖晓琳因直肠癌去世的消息引起了一阵热议，专家表示，癌症已成为我国第一大死因，但只要找到正确方法，大部分的癌症是可以预防的。
指导专家：中山六院结直肠外科副主任医师 骆衍新
预防直肠癌，只需2招
第一招：从病因预防
骆衍新副主任表示，一个人患癌主要有两个决定因素：遗传和后天刺激。
遗传主要看是否有先天缺陷，这种缺陷可能是在怀孕初期胚胎受到损伤所致，这方面的预防就只能靠准妈妈多多注意了，而胚胎自己是无能为力的。
不过，大部人得癌还是源于后天的致癌因素刺激，它包括饮食、不良嗜好、精神压力、环境等，而直肠癌的发生跟饮食习惯密切相关。
因此，想要预防直肠癌，首先就得纠正饮食习惯。
一方面，需要多吃玉米、水果、粗粮等含有丰富粗纤维和碳水化合物的食物；
一方面要少吃熏制、油炸、高蛋白、高脂肪和腐败的食物；
另外，改掉不健康的生活方式，适当增加运动量，远离烟酒，控制体重也可预防直肠癌。
因此对于普通老百姓，骆主任列出了以下几点注意事项：
1、减少脂肪类食物的摄入，用鱼、禽肉等白肉，代替动物油过多的肉食，烹饪食物时以煮、蒸为主。
2、日常适当增加蔬菜和水果的摄入。
3、多吃膳食纤维丰富的食物。
4、保持适当的体重，不要过胖或过瘦。
5、控制食盐摄入量：每天不超过6克。
6、少吃腌、熏和发霉食品。
第二招：牢记早期症状，及时自检
不管是哪种癌症，它的成癌之路都很久，甚至可以说很漫长。
有研究指出，从癌前病变变成癌一般需要5-10年的时间，所以只要在此期间做好防御，就可以阻断它的成癌之路。
怎么防御？
首先，如果持续出现便血、大便不规律、腹痛、大便变形等症状，应该及时做肠镜检查；
其次，如果确诊有结肠息肉，应马上做肠镜判断息肉有无癌变可能。不管结果怎样，都该马上切除，以防止它偷偷成癌。
再者，高危人群不管有没有症状，都要定期做直肠癌筛查。这些人群包括：50岁以上的人群、40岁以上有结肠肿瘤家族史的人、有患过结肠癌的人、患有溃疡性结肠炎或息肉的人。
骆主任建议，高危人群建议首选肠镜检查，因为肠镜不仅能直接看到肠道病变，还能通过内镜对息肉进行微创治疗。
而对于普通人群，可以在每年的体检中加一项大便潜血检测，初筛肠癌。
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