男子肺部发现小结节，七个月后确诊为肺癌！发现结节该咋办

核心提示：随着CT检查的普及，越来越多人在拍胸片时会发现肺部小结节，虽然一般的小结节只是良性的，但如果太过忽视，也有可能引发无法挽回的后果。
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随着CT检查的普及，越来越多人在拍胸片时会发现肺部小结节，虽然一般的小结节只是良性的，但如果太过忽视，也有可能引发无法挽回的后果。
肺部发现“绿豆”大小结节，竟是早期肺癌
徐先生今年31岁，2月份的一次体检中查出右肺有一个5毫米大小的小结节，当时因为太小，也就没太在意。但他的妻子却认为不能掉以轻心。
7个月后，徐先生还是跟着妻子来到医院复查。CT显示那个结节长大了，变成了6mm。医生还发现，徐先生的肺部结节形状极不规则，怀疑可能是肺癌，于是建议徐先生立即做手术摘除。
徐先生对医生的建议很是费解，认为自己没有任何肺癌症状，仅凭一个小结节，怎么可能是肺癌。
医生耐心解释说，肺癌都是由小结节演变而来的，而肺癌早期并不一定会出现症状。
经不住医生和妻子的百般劝说，最后还是乖乖做了手术。
果然，病理检查显示，徐先生患的确实是早期肺腺癌，好在在医生的建议下及时做了手术，不到一周，徐先生就顺利出院了。
发现肺部小结节，是肺癌吗？
多数人发现肺部有阴影时，都会为之恐惧。但权威专家则表示，5mm以下的小结节几乎不可能恶化，不过也需要定期随访，以防小概率事件的出现。
专家指出，所有的肺癌都是由小结节演变而来的，所以它是肺癌的“爸爸”！
复旦大学附属中山医院呼吸科白春学教授透露，上海的最新数据显示，体检查出肺部小结节的比例高达20%，其中有一半患者可能是早期肺癌。
如果能及时手术切除，术后5年生存率接近100%。“他们就跟普通人一样，活到七八十岁没问题。”白教授说。
肺部小结节，良性还是恶性？
当然，一旦发现小结节就做手术，也是不理智的。
专家建议，可以通过以下5个技巧来判断，它是否有恶性可能。
形态：良性结节一般形状规则；恶性则不规则。
边缘：良性结节边缘清楚，无毛刺；恶性的边缘有细小毛刺。
与邻近组织的关系：良性结节与邻近组织无关联；恶性多半与邻近胸膜的牵拉。
胸部其它继发改变：恶性结节可引起淋巴结肿大和胸水；良性则不会有。
增大时间：良性结节一般不会增大；恶性结节体积增大快。
如果通过以上几点还不能判断，可以做胸部CT进一步确诊。
此外，中大医院呼吸内科朱晓莉主任医师提醒，肺癌高危人群应定期做肺癌筛查，以便早发现早治疗。
高危人群就包括：有肺癌家族史、45岁以上、吸烟20年以上、反复咳嗽3个月以上、有肺炎、慢阻肺等疾病的人群。
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