39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 癌症 > 肿瘤新媒体 > 正文
综合
问医生

男子肺部发现小结节，七个月后确诊为肺癌！发现结节该咋办

癌症文章排行榜
2017-09-1539健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：随着CT检查的普及，越来越多人在拍胸片时会发现肺部小结节，虽然一般的小结节只是良性的，但如果太过忽视，也有可能引发无法挽回的后果。

温馨提示：

一双筷子、洗个澡都会引发癌症？但只要做好8件事就能一辈子远离肿瘤。关注微信公众号 39健康网 ，发送 抗癌 学习癌症预防绝招。

随着CT检查的普及，越来越多人在拍胸片时会发现肺部小结节，虽然一般的小结节只是良性的，但如果太过忽视，也有可能引发无法挽回的后果。

肺部发现绿豆”大小结节，竟是早期肺癌

徐先生今年31岁，2月份的一次体检中查出右肺有一个5毫米大小的小结节，当时因为太小，也就没太在意。但他的妻子却认为不能掉以轻心。

7个月后，徐先生还是跟着妻子来到医院复查。CT显示那个结节长大了，变成了6mm。医生还发现，徐先生的肺部结节形状极不规则，怀疑可能是肺癌，于是建议徐先生立即做手术摘除。

徐先生对医生的建议很是费解，认为自己没有任何肺癌症状，仅凭一个小结节，怎么可能是肺癌。

医生耐心解释说，肺癌都是由小结节演变而来的，而肺癌早期并不一定会出现症状。

经不住医生和妻子的百般劝说，最后还是乖乖做了手术。

果然，病理检查显示，徐先生患的确实是早期肺腺癌，好在在医生的建议下及时做了手术，不到一周，徐先生就顺利出院了。


发现肺部小结节，是肺癌吗？

多数人发现肺部有阴影时，都会为之恐惧。但权威专家则表示，5mm以下的小结节几乎不可能恶化，不过也需要定期随访，以防小概率事件的出现。

专家指出，所有的肺癌都是由小结节演变而来的，所以它是肺癌的“爸爸”！

复旦大学附属中山医院呼吸科白春学教授透露，上海的最新数据显示，体检查出肺部小结节的比例高达20%，其中有一半患者可能是早期肺癌。

如果能及时手术切除，术后5年生存率接近100%。“他们就跟普通人一样，活到七八十岁没问题。”白教授说。

肺部小结节，良性还是恶性？

当然，一旦发现小结节就做手术，也是不理智的。

专家建议，可以通过以下5个技巧来判断，它是否有恶性可能。


形态：良性结节一般形状规则；恶性则不规则。

边缘：良性结节边缘清楚，无毛刺；恶性的边缘有细小毛刺。

与邻近组织的关系：良性结节与邻近组织无关联；恶性多半与邻近胸膜的牵拉。

胸部其它继发改变：恶性结节可引起淋巴结肿大和胸水；良性则不会有。

增大时间：良性结节一般不会增大；恶性结节体积增大快。

如果通过以上几点还不能判断，可以做胸部CT进一步确诊。

此外，中大医院呼吸内科朱晓莉主任医师提醒，肺癌高危人群应定期做肺癌筛查，以便早发现早治疗。

高危人群就包括：有肺癌家族史、45岁以上、吸烟20年以上、反复咳嗽3个月以上、有肺炎、慢阻肺等疾病的人群。

39健康网官方微信公众号 关注“39健康网”公众号，免费问医生！

身体总有点病痛，又不想跑医院？体检报告出了，数据看不懂？把问题发给我们的万名医生吧！微信扫一扫或搜索公众号“39健康网”并关注，随时随地专家答疑！

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

肺癌 肺部小结节

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

良性恶性肿瘤的区别良性恶性肿瘤的区别
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 适合慢性胃炎患者的养胃食谱 适合慢性胃炎患者的养胃食谱

慢性胃炎是由各种病因引起的胃黏膜慢性炎症，随年龄增长发…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 误区：宝宝出牙迟就是缺钙 误区：宝宝出牙迟就是缺钙

有些家长一看到宝宝出牙迟就拼命补钙，以为是缺钙导致的。…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈