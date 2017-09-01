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年轻时做好五件事，才不会被癌症“拖死”！

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2017-09-1339健康网
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核心提示：一旦得癌，我们就显得很被动，只能成为刀板鱼肉，任人宰割。所以在此之前，我们可以给身体筑起一道坚固的“屏障”，这样至少能让自己晚点得癌。

温馨提示：

一双筷子、洗个澡都会引发癌症？但只要做好8件事就能一辈子远离肿瘤。关注微信公众号 39健康网 ，发送 抗癌 学习癌症预防绝招。

在《2012中国肿瘤登记年报》中指出，每分钟有6人确诊患癌，看到这些数据，你是否有担心自己，担心家人。如果癌症能治愈，我们可能觉得可防可不防，可事实却是，还有很多是无法治愈的，甚至有些患者刚发现就离开了人世，丝毫不给你反省的时间。

一旦得癌，我们就显得很被动，只能成为刀板鱼肉，任人宰割。所以在此之前，我们可以给身体筑起一道坚固的“屏障”，这样至少能让自己晚点得癌。

想要不得癌，五件事要马上做

一、多吃五谷


五谷杂粮可养脾，它包括绿豆、红豆、黄豆、糙米等。中医认为，脾为气血生化之源，也就是说它对造血意义重大，它一旦出现问题，身体的血液循环受阻，身体自然就得病了！

所以，日常多吃五谷可以养脾。当然，也并不能每天只吃五谷，它只能占整天食物的20%，太多也不行！

二、按时排便

如果你经常感觉上厕所很困难，一蹲就是几十分钟，这代表你排便功能出了问题。

便秘可以说是“社会病”了，很多的上班族都有便秘的症状，除了平时疏于运动之外，摄入过多的脂肪性食物也是导致便秘的主要原因。

那究竟一天几次大便是正常的呢？

中山大学附属第六医院消化内科副主任医师李初俊认为，一天排便一次较为理想，养成定时排便习惯，能更快清除肠道毒素。

三、释放压力


研究表明，心理因素在癌症的每个过程中都有非常重要的作用。

长期处于高负荷环境中，会使人机体处于一种应激状态，从而影响神经中枢、内分泌的功能，降低免疫功能，消灭癌细胞的能力也会变弱。

四、适当运动

有研究显示，经常锻炼的人能使直肠癌和肺癌的发病率降低，而且得癌的人如果经常锻炼，也能更快恢复。

主要是因为有氧运动能控制身体的激素水平和炎症，还能增强机体免疫力，有助于对抗癌细胞。

五、优质睡眠


睡眠质量好，疲劳感和压力都会消退，但如果经常睡不着，或者经常熬夜，会打破生物钟，还会对身体带来各种影响。

机体在夜晚会释放出一种“抗癌因子”褪黑素，如果经常熬夜，这种物质释放量就比较少，体内抗癌元素也会降低，从而增加得癌几率。

其中，与之关系最为密切的就是乳腺癌，研究显示，褪黑素可抑制女性体内雌激素的产生，从而降低乳腺癌发生几率。

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