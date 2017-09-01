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这三种人，很难避开大肠癌！留意3个早期信号，是救命关键

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2017-09-1239健康网
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核心提示：专家表示，大肠癌预后差，死亡率高，想要提高大肠癌的防治，重点在于了解并远离危险因素，知晓它的早期症状，争取做到早诊断早治疗。

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大肠癌根据肿瘤部位不同，又分为结肠癌和直肠癌。近几年来，随着人们生活方式的改变，大肠癌的发病率越来越高，尤其在城市地区，发病率甚至排到了前三位。

专家表示，大肠癌预后差，死亡率高，想要提高大肠癌的防治，重点在于了解并远离危险因素，知晓它的早期症状，争取做到早诊断早治疗。

大肠癌的三大高危因素

饮食因素：多数大肠癌患者都有长期高脂肪、低纤维的饮食习惯。

有肠道疾病史：有肠道息肉、腺瘤，或者有患过大肠癌的人。

家族史：直系亲属有大肠癌病史，包括黑斑息肉病综合症、幼年性息肉病、遗传性非息肉病性结直肠癌综合症、家族性腺瘤性息肉病。

此外，有研究指出，大肠癌的发病与肥胖也密切相关，胆囊切除对大肠癌也有一定的影响。

大肠癌有三大早期信号


早期大肠癌虽然症状不明显，但如果以下症状同时出现或持续出现，也应该引起警惕：

首先，排便习惯改变。突然出现便秘或腹泻，或者腹泻、便秘交替出现；有些患者还会伴随大便状态改变，如变细、大便伴有粘液、出现血便等。

其次，腹部不适。结肠癌患者常出现位置不明确的持续腹痛，或表现为下腹坠胀不适。

再者，如果患上的是直肠癌，还可出现肛门疼痛、便血、肛门下坠等症状。

以上只是一些初期症状，虽然很普通，但若持续出现，还是要小心。


而对晚期大肠癌患者而言，除了以上的症状会出现并加重之外，还会出现贫血、体重下降、持续发烧等现象。

中山大学附属第六医院副院长王磊呼吁：防治大肠癌，关键在于早发现。除了牢记以上早期症状之外，建议普通人每年进行一次直肠指检，45岁以上的人每年加做一次大便潜血试验，这样能及早发现息肉和肿瘤；

而高危人群30岁左右就应定期做肠镜，这样才能及时发现癌变信号。

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