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提醒：不想被胃癌“敲门”，请避开三大诱因！

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2017-10-0139健康网
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核心提示：胃癌是中国乃至全世界常见的消化道恶性肿瘤。数据显示，我国胃癌发病人数占到全球的一半，其中男性多于女性，而且随着年龄在增长，发病率逐步增加。想要预防胃癌的发生，就得先清楚胃癌的致病因素有哪些，才好采取对应的措施，下面一起来看看。

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胃癌是中国乃至全世界常见的消化道恶性肿瘤。数据显示，我国胃癌发病人数占到全球的一半，其中男性多于女性，而且随着年龄在增长，发病率逐步增加。想要预防胃癌的发生，就得先清楚胃癌的致病因素有哪些，才好采取对应的措施，下面一起来看看。

三大因素致胃癌

1、遗传因素：胃癌是一种具有家族性聚集倾向特点的疾病，有研究发现，与亲属患胃癌的人和亲属没有患胃癌的人做对比，其胃癌发病率会高出4倍。

2、有癌变倾向的良性疾病：患有慢性萎缩性胃炎、经久不愈的胃溃疡、直径>2cm的胃息肉、有过胃大部分切除术史者以及胃组异形增生，大肠型肠化生等都有可能引发胃癌。

3、饮食习惯不良：如不按时吃饭、进食速度快、爱吃高盐食品、海货，好滚烫的食物，经常吃腊肉腊肠熏肉等腌制、熏制食品，烧烤的红肉、霉变食物、隔夜菜等食物如果经常吃也容易致胃癌，这是因为其中的物质硝酸盐以及砷胺能在低酸或无酸条件下，在胃中受细菌或霉菌的帮助下，被还原成亚硝酸盐，然后与蛋白质分解生成的胺类化合物结合生成亚硝胺类化合物，而亚硝酸胺类化合物有很强的致癌性。

如何预防胃癌？专家支6招


1、注意饮食卫生：少吃刺激性食物比如辛辣，过酸类的，少喝酒，按时吃饭，忌胡吃海喝，如果能做到这样子，胃炎和胃溃疡的发生率就大大的下降了。

2、冷冻保鲜：食物通过用冰箱保鲜冷藏，保持其新鲜度，而不是像以前为防止食物变质大量使用盐腌制，减少亚硝酸胺类化合物生成。

3、低盐清淡饮食：高盐饮食会破坏胃粘膜的粘液保护层，使得胃粘膜暴露在有细菌的酸性胃液中，进而导致胃黏膜直接受损，接触到致癌物质的机会也大大增加了，其实每天摄入6克左右的盐就足够了，另外清淡低盐饮食对预防高血压也有帮助。


4、多吃富含维生素A、C的食物：研究表明：富含维c的新鲜蔬菜、水果具有预防胃癌的保护作用，维生素A能有效阻止和抑制癌细胞的增生和扩散。另外如大蒜、大葱、韭菜、洋葱、蒜苗等含有特殊物巯基的新鲜蔬菜，也具有降低胃癌发病的作用。而番茄、胡萝卜、菠菜、辣椒、和鱼肝油及乳制品中就含有丰富的维生素A。

5、积极治疗胃溃疡及萎缩性胃炎：对于长时间不愈合的胃溃疡和重度不典型增生的萎缩性胃炎，以及多发息肉或直径大于2cm的单个息肉，可以采取手术治疗办法。萎缩性胃炎的患者应定期随访作胃镜检查。

6、体检筛查：早期发现是胃癌预防的关键问题，早期发现胃癌的一个重要措施就是通过普查筛检，能作为普查对象的条件是年龄在40岁以上，有比较久的胃病史者，或者说在近几个月出现明显胃部症状者。

以上就是关于胃癌的相关介绍，具体介绍了患胃癌的原因以及预防措施，总而言之，保持一颗愉悦的心，有健康的生活习惯以及饮食习惯，胃癌也会离你远远的。

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